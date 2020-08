A kilátás szó szerint történelmi, megnyitott a Móra Ferenc Múzeum – Fotók

Újra megnyitott a 124 éve először felavatott épület.

Augusztus elején még az utolsó simításokat végezték a Móra Ferenc Múzeumban, pénteken délután pedig megnyitották azt.

A múzeum dísztermében természetesen továbbra is Munkácsy Mihály Honfoglalás című képe látható. Időszaki kiállításként azonban most nem csak az az egy színvázlat tekinthető meg, mely a múzeum tulajdonát képezi, hanem a Parlamentben látható monumentális alkotás eredeti méretű másolata, illetve annak tervezetei, vázlatai is.

A másik jelentős időszaki kiállítás a Székely Nemzeti Múzeum 1848-as tárlata, amely Sepsiszentgyörgyről érkezett a Móra-múzeumba. Látható lesz többek között Gábor Áron egyetlen megmaradt ágyúja, de Bem József sétapálcáját és Kossuth Lajos szivarszipkáját is testközelből meg lehet tekinteni, miközben időnként ágyúdörgés is hallatszik a kiállítótérben.

A múzeum két állandó kiállítása is jelentős ráncfelvarráson esett át: gyakorlatilag teljesen megújult a Móra- és a természettudományos tárlat is. Utóbbi már nem a világ fajait mutatja be, hanem a tiszai ártér élővilágát. A preparált állatok mellett több mint száz Máté Bence-fotót is kiállítottak, amelyek hasonlóan vannak hátulról megvilágítva, mint ahogyan azt a pusztaszeri természetfotós szabadtéri tárlatán már láthattuk. A galéria az interaktív térbe vezet, ahol a madarak fészkelőhelyeit, és életmódját ismerhetik meg játékos formában a gyerekek. Az otthonosan kialakított térben akár biológia órákat is lehet majd tartani.

A múzeum tetején a kilátás szó szerint történelmi. Ha a kihelyezett távcsőbe belenézünk, az árvíz előtti Szegedet, és az azutáni, újjáépült Szegedet is megcsodálhatjuk.