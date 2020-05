A középiskolák és a diákok is újabb esélyt kaptak

Felülvizsgálta a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ a szeptemberben induló osztályok felvételi eredményeit. Kiderült, három Csongrád megyei gimnáziumban többen nem érték el az elvárt szintet, így a felvettek létszámának változásával az osztályok indulása is veszélybe került. A gyerekek most pótfelvételin kerülhetnek be az iskolákba.

Három középiskolában, a szentesi Horváth Mihály Gimnáziumban, a makói József Attila Gimnáziumban és a csongrádi Batsányi János Gimnáziumban is módosította a felvettek névsorát a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ, miután bekérték az ősszel induló leendő középiskolai osztályok felvételi eredményeit. Mivel a felvételiző gyerekek több esetben nem érték el az összpontszám hatvan százalékát, ezért a központ vezetése arra utasította az iskolákat, utasítsák el a felvételüket és kevesebb, vagy kisebb létszámú osztályokat indítsanak. Ezek szerint a szentesi gimnáziumban az öt osztály helyett csak három, a két másik intézményben pedig három helyett csak két-két osztály indulhatott volna el. Később a Klebelsberg Központ visszavonta az utólagos létszámcsökkentést a gimnáziumokban, így a tervezett létszámmal indulhatnak az új évfolyamok, de csak akkor, ha az érintett diákok pótfelvételiznek. Ezzel új esélyt kapnak a diákok, de lényegében az iskolák is, valószínűleg nem kell kevesebb osztállyal megkezdeniük a következő tanévet. Mint Tóth Tamástól, a Horváth Mihály Gimnázium igazgatójától megtudtuk, a hatosztályos képzésük nincs veszélyben, onnan mindössze három tanuló hiányzik a szükséges, huszonhat fős létszámhoz, az irodalom-drámai tagozaton pedig a huszonnyolc jelentkezőből tizenegynek kell újra felvételiznie. A pótfelvételit május 11-e és 22-e között tarthatják, de mind a szentesi, mind a csongrádi gimnázium szeretné minél hamarabb rendezni ezt a kérdést. A Batsányi János Gimnáziumban is értesítették már a diákokat, hogy rendkívüli felvételi eljárásra van lehetőségük, az intézményben a nyolcosztályos és a reál tagozat egészen biztosan elindul, de a humán tagozat indulására is jó esély van. Az ügyben a térség országgyűlési képviselője, Farkas Sándor is egyeztetett a tankerületi központtal, és a helyi tévének adott interjújában elmondta, a pótfelvételi nemcsak azokra vonatkozik, akik nem értek el megfelelő pontszámot, olyanok is részt vehetnek az új eljárásban, akik korábban nem jelölték meg az adott intézményt.