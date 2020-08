A lelki egészségre is odafigyelnek

Lezárult a két éve működő „Nézőpont” projekt, de a lelki egészségközpont további három évig működik majd a Kereszt téri Egészségpontban.

A projektzárón elhangzott, több mint háromezer embert értek el munkájukkal, aminek a gyakorlati segítség mellett az volt az egyik legfőbb célja, hogy változást hozzon a társadalom gondolkodásmódjában is, hogy előtérbe kerüljön a lelki egészség. – A feladatunk a segítségnyújtás, pszichológiai tanácsadás és lelkisegély-szolgálatot is működtetünk, utóbbihoz nagyon sokan fordultak a koronavírus járvány alatt – emelte ki Tóth Irén, az Egészségpontot működtető Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény vezetője.

A program részleteiről Sajó Margit, a projekt szakmai vezetője számolt be. Elmondta, kiemelten foglalkoztak a depresszió, a stressz és az elmagányosodás kérdéskörével, de lelki segítségnyújtást is adtak. A programsorozataik során többek között tanácsadást kínáltak a fiatal szülőknek, zajlott családi konfliktuskezelés, programot kínáltak az elvált szülők gyerekei részére, de foglalkoztak a munkaerőpiacra készülő középiskolásokkal, a munkahelyi kiégés megelőzésével, a szenvedélybetegek családtagjaival és a tanyán élők elmagányosodásával is.

A projekt lezárultával nem maradnak lelki segítség nélkül a Csongrádon és környékén élők, a város további három évig még fenntartja a programot, amelyben két főt foglalkoztatnak tovább.