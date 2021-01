A magyar kultúrát ünnepeljük – videó

Gazdag programkínálattal készültek a szegedi kulturális intézmények a magyar kultúra napjára. A könyvtárosok kisvideókkal és kvízekkel, a Szent-Györgyi Albert Agóra családi sétakihívással, a művelődési házak költeményhangversennyel és pódiumbeszélgetésekkel várják az online térben a kicsiket és nagyokat.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

1823. január 22-én véglegesítette Kölcsey Ferenc a Himnusz kéziratát, ennek emlékére a rendszerváltás óta január 22-én ünnepeljük a magyar kultúra napját. A szegedi kulturális in­­­tézmények a járványhelyzet miatti, kényszerű zárvatartás ellenére sem mondtak le a jeles nap méltó megünnepléséről. Idén az online térben várják kultúraszerető közönségüket.

Könyvtárosok szavalnak

A Somogyi Károly Városi és Me­­gyei Könyvtár közössége által a jeles ünnep alkalmából szervezett, online programsorozat az intézmény honlapján és közösségi oldalán elérhető.

Nyitóeseményként egy kisvi­deóban megosztják, ahogy a megye könyvtárosai közösen szavalják el a Himnuszt. Ezt követően szintén rövid vi­­deóban mesél majd Hevesi Andrea könyvtáros Jókai Mór Mire megvénülünk című regényének kéziratáról, amelyet az Emlékkönyvtárban őriznek, és amely igen kalandos utat járt be a múltban. A későbbiekben pedig többek között kultúranapi és irodalmi kvízzel várják a kicsiket és nagyokat, ínyenc­ségként eszperantó nyelven mutatják be Petőfi Sándor Já­­nos vitéz című elbeszélő költeményét, mindemellett a kortárs ifjúsági irodalom gyöngyszemeivel is megismertetik az ér­deklődő gyermekközönséget.

Kukucskaküldetés

A Szent-Györgyi Albert Agóra közössége kukucskáló sétára invitálja a családokat a magyar kultúra napja alkalmából.

Az érdeklődők az intézmény Kál­­vária sugárúti főbejáratának postaládájánál találják a kukucskálófüzeteket, amelyek felmarkolása után kezdődhet a kaland. A város kulturális intézményein, jeles irodalmi személyiségek szobrain végigvezető küldetés során a résztvevőket a magyar kultúrához kapcsolódó, játékos feladatok várják. A kitöltött füzeteket február 10-ig dobhatják be a kalandorok az Agóra postaládájába, a helyes megfejtőket izgalmas díjakkal jutalmazzák majd.

Kultúrházak együtt

A szegedi művelődési házak összefogással készültek az ünnepre: a hét minden napján más-más intézmény mutatja be közösségi oldalán és a szegedimuvhazak.hu oldalon, ho­­gyan ápolja, építi a magyar kultúra egy-egy szegmensét. Pénteken az újszegedi Bálint Sándor Művelődési Ház mutatkozik be, amelynek közössége immár 27 éves hagyományához híven idén is Költészetünk-évszázadaink címmel költeményhangverseny-sorozattal kedveskedik a kultúra szerelmeseinek. Az irodalmi összeállításban az idén évfordulós, magyar költőkről emlékeznek meg Antal Anikó és Kiss Ernő közreműködésével.

Szombaton a Petőfi-telepi Művelődési Ház zenés pódiumbeszélgetésen mutatja be az idei esztendő Szeged Kultúrájáért díj egyik kitüntetettjét, vasárnap pe­­dig a Dorozsmai Művelődési Ház emlékezik meg a magyar kultúra napjáról, amelynek so­­rán a Dorozsmai Füzetek helytörténeti kiadványsorozat Emlékőrző kültéri alkotások Kiskundorozsmán című részéről beszélget a szerző, Szentes Bíró Ferenc Vass József lokálpatriótával.