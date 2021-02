A Mozaikkereső játék győztesei átvették nyereményeiket szerkesztőségünkben

A Mediaworks Zrt. időről időre országszerte díjazza előfizetői hűségét, a vállalat legutóbb decemberben indított nagyszabású játékot. A Mozaikkereső játék megyei nyertesei szerdán vehették át értékes díjaikat Gidró Krisztától, a Délmagyarország főszerkesztőjétől.

Több mint ötezer játékszelvény érkezett a Délmagyarországhoz a Mozaikkereső játékban, amely keretében december 11-től december 23-ig kellett összegyűjteni a napilapunkban megjelent mozaikdarabokat, felragasztani a játékszelvényre, majd az összeállt képet be kellett küldeni a megfelelő címre.

A nyereményeket Gidró Kriszta főszerkesztő szerdán adta át a győzteseknek, akiktől megtudtuk, mindannyiuk esetében ez az első alkalom, hogy nevüket kisorsolták.

Évtizedes hűség

A csongrádi Kovács Imre és felesége több mint negyven éve előfizetői a Délmagyarország napilapnak. Első nyereményük alkalmával rögvest a csúcsra repítette őket szerencséjük, ugyanis jutalmuk a Mozaikkereső játék főnyereménye, az egymillió forint értékű Edenred vásárlási utalvány lett.

– A kedvencem a sportrovat, de alapvetően mindenevő vagyok az újságolvasáskor. A mozaikokat én ragasztgattam, a feleségem pedig elpostázta a szelvényt. Nagyon boldogok vagyunk. Amikor olvastuk a sorsolás eredményét, erősen gondolkodtunk, hogy vajon hány Kovács Imre élhet Csongrádon. Abban is bíztunk, hogy esetleg a fiunk, annak is örültünk volna nagyon

– mondta el a fődíjas.

A szegedi Gombos házaspár esetében a munkamegosztás fordított volt: Gombos Sándorné vágott és ragasztott, férje pedig postára vitte a szerencsés szelvényt, amely egy laptopot ért számukra.

– Gyerekkorom óta jár hozzánk a délmagyar. Egyszer szerepeltem is benne: a pekingi olimpia kapcsán fogadtam valamire, és lefényképeztek közben. Akkor ugyan nem nyertem, de most sikerült. Nagyon boldogok vagyunk, mert terveztük, hogy veszünk egy laptopot, és erre tessék, már nem kell. Közösen dolgoztunk meg érte, közösen is használjuk majd – fejtette ki Gombos Sándor.

Hogy fér be a kocsiba?

A vásárhelyi Gardi család vállalkozókedvének jutalma egy hatalmas LED-tévé lett. Gardi Józsefné Julika elmondta, 42 évvel ezelőtt, közvetlenül házasságkötésük után fizettek elő a napilapra.

– A férjem hozza be minden reggel az újságot, ha hat órakor még nincs ott, már rosszul van. Én nagy rejtvényfejtő vagyok, mindig azzal kezdem, a mozaikokat is én ragasztgattam, a férjem postázta. Annyira boldogok vagyunk, nehéz szavakba önteni. Csak azon gondolkodunk, hogyan fér be a kocsiba, egy öreg Zsigulival jöttünk – töprengett Gardiné Julika. A szállítás végül megoldódott, úgyhogy a nyugdíjas házaspár feltehetően már otthonában élvezi a nagyképernyős moziélményt.

Családban marad

A dorozsmai Rózsa József szintén közel ötven éve előfizetője lapunknak, hűségének és játékának jutalma egy álló porszívó lett. Mosolyogva árulta el, eszében sincsen használni, a porszívózás ugyanis nem az ő dolga, és ez így is marad.

– A feleségemmel már megbeszéltük, hogy a lányunkat lepjük meg vele, náluk jó helye lesz

– közölte mosolyogva.

A tápéi Ladányi Miklós tervei szerint szintén nem tartja meg nyereményét.

– 1975-ben fizettem elő a lapra. Én gyűjtögettem a mozaikokat, és magam postáztam a szelvényt, ám a ragasztót az unokák adták. Kutatóintézetben, számítógép előtt dolgoztam több mint negyven éven át, már nem vágyom vissza a monitor elé, de hat unokám van, úgyhogy lesz bőven, aki használja a tabletet, nagyon örülünk a nyereménynek – mondta.