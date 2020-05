A pénzét is mentheti ezzel: hat egyszerű lépésben biztonságossá teheti a jelszavait

Pénzéhez és féltett személyes adataihoz is könnyen hozzáférhetnek rosszindulatú emberek, ha gyenge jelszót választ az internetes szolgáltatásokhoz. Az e-mail-fiókja mellett a közösségi oldalakon és a bankkártyaadatait őrző helyeken különösen fontos a lehető legbiztonságosabb belépési kódot kitalálnia. Ehhez nyújtunk most segítséget hat egyszerű és hasznos tipp révén.

123456 – sajnos ez a legnépszerűbb a rossz jelszavak között, ezt minden esztendőben kimutatja a hagyományos évi összegzéseket készítő kiberbiztonsági cég, a SplashData. Ezenkívül is rengeteg na­­gyon könnyen kitalálható jelszóval „védjük” adatainkat, és ezzel együtt akár pénzünket is az in­­terneten. Sajnos a számok mellett szintén népszerűek az olyan gyenge jelszavak, mint az „admin”, a „password”, vagy szeretteink, esetleg kedvenc futballcsapatunk neve. Ha ilyen jelszót választ, gyerekjáték hozzáférni az e-mail­jeihez, a banki és közösségi ol­­dalas fiókjaihoz, bankkártyája használatához, személyes fotóihoz és videóihoz, és egyéb érzékeny adataihoz.

Más szempontból is káros a legtöbb ember megközelítése: az nem elég, hogy az említetteknél egy-két fokkal nehezebben kitalálható és valamivel hosszabb jelszavat választunk, annak egyedinek is kell lennie. Az FBI februári jelentése szerint például legalább 15 karakteres egy biztonságos jelszó, és legjobb, ha en­­nek alapja egy értelmes mondat, amire emlékszünk is. Persze számokat és/vagy írásjeleket is érdemes hozzáadni.

