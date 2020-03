A Szegedi Fidesz közleménye

Változtatások nélkül közöljük.

A Szegedi Fidesz álláspontja szerint ezekben a hetekben az emberi élet és az idősek védelme a legfontosabb. Ezért a Fidesz minden olyan önkormányzati intézkedést támogat, mely a koronavírus-járvány idején az élet megóvását szolgálja. Azt kérjük Szeged polgáraitól is, hogy a kormány ajánlásait a járvány megfékezésére mindenki szigorúan tartsa be, csak ezzel fékezhető eredményesen a vírus továbbterjedése.

Az első az emberi élet és az idősek védelme. Ezért a Szegedi Fidesz támogatja a városi önkormányzat munkáját és célkitűzéseit a járvány megfékezése érdekében. Ezekben a nehéz időkben csak az egységes akarat és az egységes fellépés hozhat eredményt. Most az együttműködés ideje jött el.

Arra kérjük Szeged polgárait is, hogy a magyar kormány és a járványügyi hatóságok előírásait tartsák be: ha lehet, halasszák el a családi eseményeket, ne járjanak közösségi eseményekre, az idősebbek pedig tartósan tartózkodjanak otthon; ha megoldható, akkor most ne találkozzanak az unokákkal, és ne a nagyszülők vigyázzanak a gyermekekre. A munkavállalókat arra kérjük, ha megoldható, mindenki távmunkában végezze feladatait. Aki pedig betegnek érzi magát, elsősorban telefonon keresse háziorvosát.

A legfontosabb most az idősek védelme, mert ők vannak a legnagyobb veszélynek kitéve. Ezért Szeged Önkormányzatát arra kérjük, hangsúlyosan vegye figyelembe a kormányzat ajánlásait a járványveszély csökkentése érdekében, a legfontosabbat pedig mindig tartsa szem előtt, mert az egyedülálló idősek ellátásának megszervezése önkormányzati feladat.

A Szegedi Fidesz ezúton is felajánlja közreműködését a Szegedi Önkormányzat részére a szegedi idősek ellátásnak sikeres megszervezéséhez.

Szegedi Fidesz és Szeged Város Fidesz-frakciójának nevében:

Bartók Csaba, városi elnök

Tápai Péter, frakcióvezető