A szemétkupacból derült ki a szemetelők címe, vajon lesz következménye?

– Valaki rendszeresen ide hordja a hulladékát: volt itt már a konyhai eszközöktől kezdve az ételmaradékon át a ruhadarabokig minden, még használt pelenkát is dobtak ide – mesélte a Bocskai utcai társasház egyik lakója. A sportcsarnok mögötti, a városközponttól pár perces sétára eső utcában rendre kisebb-nagyobb szeméthalmok bukkannak fel a társasház la­kóinak zárható hulladékgyűjtő konténere mellett. A problémát természetesen jelezték a közterület-felügyeletnek is, ahol felvették a bejelentést, és azt a tanácsot adták az ott élőknek, hogy ne szedjék össze a szemetet, majd ők mennek érte. – Ez egy rendszeresen előforduló probléma, eleinte mindig vártunk is, de semmi sem történt, aztán valamelyik lakó mindig megunta, és összeszedte a szemetet. Amellett, hogy egy ilyen szemétkupac nem mutat túl jól a városközpontban, idevonzza az egyik jellegzetes szentesi figurát, „Gubera Verát" is. Ő még rátesz egy lapáttal, széttúrja a szemetet, itt végzi a dolgát. Ez nem hiányzik az életünkből – panaszolta a lakó. A legutóbbi „szállítmányban" volt több olyan dokumentum is, ami alapján beazonosítható, ki hordja oda a szemetet. Ezek szerint két utcával arrébbról származik a hulladék. – Azóta hívtak a köz­területesektől, hogy a hely­színen átvennék a talált számlákat. A szemétkezelésről – amit időközben összeszedtem – nem esett szó. Kíváncsiak várjuk, így már tudnak-e valamit kezdeni a szemetelővel – mondta el a társasház egyik lakója.