A város szépségeit hirdeti a megálló

Civilek, iskolások, óvodások fogtak össze közösen, hogy kicsinosítsák a Csongrád-Alsó vasútállomást. Az akciónak köszönhetően teljesen megváltozott a megálló megjelenése, az önkéntesek a város látnivalóit festették fel a falakra, hogy ezzel köszöntsék a városba érkezőket.

Ha az ember egy városszéli vasúti megállóra gondol, akkor valószínűleg a kosz, a szemét és az elhanyagoltság jut először az eszébe. Hogy ez Csongrádon nincs így, az egy maroknyi lelkes önkéntesnek köszönhető: a megállót a Vitalitásért és Fiatalokért Egyesület „fogadta örökbe”. A civilek néhány éve hozták rendbe a helyet, kijavították a padokat, a falakra pedig pozitív üzeneteket és virágos mintákat festettek. Mára egy-két falfirka csúfította el a megállót, és a padokra is ráfért némi felújítás, ezért úgy döntöttek, újra kicsinosítják az állomást.

– Egy hónap alatt készültünk el, augusztus végén kezdtük el az alapfelújítást, aztán pedig festettünk. Ahogy terjedt a munkánk híre, úgy kapcsolódtak be egyre többen. A felújításban részt vett a Széchenyi István Általános Iskola, a Széchenyi úti óvoda, a Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola, a Batsányi János Gimnázium és a Sághy Mihály Technikum is. A sághysok a sérült padokat pótolták, a kisebbek a kéznyomaikat hagyták a falakon, a nagyobbak és a felnőttek pedig a mintákat festették. Az egy hónap alatt mintegy százan vettek részt a közös munkában – számolt be Kecskés László, a Vitalitásért és Fiatalokért Egyesület szervezője.

A tervek szerint egy graffiti is készült volna, de az végül kimaradt. A megújult megálló falait Csongrád jellegzetes épületei díszítik: a falakon helyet kapott az Ellés-parti monostor, a gyógyfürdő, a Népek Háza Babamúzeum, a Batsányi János Gimnázium, a Tisza és a Körös-toroki strand, a fahíd, a belvárosi nádfedeles házak és a Nagyboldogasszony-templom is, de megjelenik a tiszavirágzás, az üvegbeton, a csíramálé, a csongrádi borvidék és a KTN-Fesztivál is.

– Mi az egyik osztálytársunktól hallottuk, hogy van ilyen akció. Egyébként is szeretünk festeni, gondoltuk, hogy akkor mi is csatlakozunk. Kétszer is kijöttünk, pár órát dolgoztunk a megállón, a babamúzeumot és a gimnáziumot festettük fel – mesélte két batsányis gimnazista, Vörös Lili és Nagy-Halmagyi Eszter.

– Szerintünk nagyon jól sikerült a felújítás, minden fontos, jellegzetes csongrádi dolog megjelenik a falakon, emellett pedig színes, vidám és élettel teli lett a megálló. Reméljük, azoknak is tetszeni fog majd, akik erre utaznak – fogalmaztak a lányok.