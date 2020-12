Amit itt megtanulnak, azzal elhelyezkedni is könnyű

Az Agrárminisztérium fenntartásában működő Alföldi ASZC Fodor József Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola tanulói – ahogyan a neve is mutatja – élelmiszeripari képzésen vehetnek részt. A technikumi osztályokban húsipari, sütő- és cukrászipari, tejipari, tartósítóipari és takarmányipari technikusi képesítések közül lehet választani.

– mondta el Dombovári Tamás igazgató. Akik a szakképzést választják, pék, pék-cukrász, hentes- és húskészítmény-készítő, konzervipari termékkészítő vagy tejtermékgyártó képesítést szerezhetnek. Ők egyéves alapozás és alapvizsga után választanak szakot, ahol további két évet tanulnak.

Az iskola legnagyobb előnye, hogy saját tanműhelyekkel rendelkezik – ez a Dél-Alföldön is egyedülálló. Itt biztosítják a gyakorlati képzést, az előállított termékek pedig kereskedelmi forgalomba kerülnek. – A 20-25 fős osztálylétszámok lehetővé teszik, hogy minden tanulóra odafigyelve tudjunk oktatni – hangsúlyozta az igazgató. ­Idegen nyelvek közül az angol vagy a német választható, de tervezik a francia bevezetését is, mivel az iskola komoly szakmai kapcsolatokat ápol Franciaországgal.

Diákjaink szakmai gyakorlatra is elutazhatnak oda, ahogyan Finnországba vagy Erdélybe is. A legjobb tanulóink hathetes tanulmányi utakra nevezhetnek, így segítjük őket a még alaposabb szakmai ismeretek elsajátítására. Ennek köszönhetően többen vállalnak a végzés után külföldön munkát, és az a tapasztalat, hogy ott is jó munkaerőnek bizonyulnak