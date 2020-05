Ápolók rejtett pillanatai

Nemrég újabb kötettel jelentkezett Sebők Erika. A szentesi ápolónő második könyve emberközeli, igaz történeteken keresztül mutatja be a nővéri hivatás olykor felemelő, máskor rendkívül nehéz mozzanatait.

Először egy internetes naplóban osztotta meg gondolatait, érzéseit Sebők Erika, a Dr. Bugyi István Kórház sürgősségi és belgyógyászati osztályának ápolónője, majd a munka könyvvé terebélyesedett: 2016-ban, magánkiadásban jelentette meg az „Egy nővér naplóját” – a könyvet a limitált példányszám miatt már nem kapni.

Ezt most követte az újabb kötet, az „Egy nővér mindennapjai”, ami nemrég kerülhetett a könyvesboltok polcaira.

– 2020-at, az Egészségügyi Világszervezet az ápolók és szülésznők évének nyilvánította, ezért úgy éreztem, hogy írok egy ünnepi kiadványt, ami lelki oldalról közelíti meg a hivatásunkat. Szeretném ezzel is ráirányítani a figyelmet a munkánkra, megmutatni azokat a pillanatokat, amiket az emberek nem láthatnak, csak mi és a betegek – mondta könyvéről a szerző.

Sebők Erika hozzátette, az ápolói hivatás az emberi kapcsolatokról szól, a betegek a gyógyulás mellett a lelki segítséget is tőlük várják. Ez, az átélt traumák és örömök nyomot hagynak az emberben, átalakítják, formálják a világképét.

– Erről is szól a könyv, hogyan változunk mi a munkánk által. Én úgy látom, hogy annyi tragédiával, sorssal, emberi élettel találkozunk, hogy megtanuljuk értékelni az életet és úgy élni, ahogy nekünk is jó: elfogadni, amin nem tudunk változtatni, picit szerényebben, egymás felé fordulva élni. De akármilyen nehéz, egyben szép is ez a munka, és aki egyszer is meglátja, felismeri hivatásunk értékeit, az megtalálhatja azt az életcélt, amit keres – fogalmazott a szerző, aki elmondta, a könyvben szereplő minden történetnek van egy-egy üzenete.

– Olyan világban élünk, ami elválaszt bennünket. Rohanunk, nem állunk meg azokra a pillanatokra, amelyek valóban értékesek egy ember életében. Ha egy-egy történetet elolvasunk a könyvből, akkor hiszem azt, hogy picit jobban fogjuk egymást tisztelni, szeretni és segíteni – összegzett Sebők Erika.