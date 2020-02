Bepillantottunk a Somogyi-könyvtár ősnyomtatványaiba – Galéria

Rábai Krisztina középkorász szerda délután a szegedi Somogyi-könyvtárban az ősnyomtatványok titokzatos és összetett kutatásába avatta be hallgatóságát. A könyvtár gyűjteményében található kedvenceit is megmutatta a nagyközönségnek.

– A kutatásom – és a nemzetközi projekt, amelyben dolgozom – arra irányul, hogy felvázoljuk minden egyes ősnyomtatvány olykor meglehetősen kalandos történetét. Nem magára a nyomtatott szövegre, hanem a példányspecifikus adatokra fókuszálunk. Ilyenek a tulajdonosok, az olvasók által készített bejegyzések, széljegyzetek, rajzok, de ilyen a könyv elkészültén munkálkodó mesteremberek kézjele is. Például dekorációk a szövegben, különleges kötéstáblák – mondta Rábai Krisztina középkorász. A kutató a „Liber iste pertinet…” – mesteremberek, tulajdonosok és olvasók – Bepillantás a Somogyi-könyvtár ősnyomtatványainak titkos történetébe címmel tartott előadást szerdán a Somogyi-könyvtárban. A közgyűjtemény Könyv és kutatója című szabadegyeteme ezzel a programmal a második évét nyitotta meg a februári szorgalmi időszakban.

Rábai Krisztina történész, klasszika-filológus, valamint régi és ritka nyomtatványok kurátora, az SZTE Történeti Segédtudományok Tanszékének adjunktusa, ahol latin nyelvet és történeti segédtudományokat oktat. Több nemzetközi kutatásban is részt vesz. Ezek közé tartozik az a cseh projekt, amelynek célja a nagy múltú Broumovi Bencés Monostor könyvtári állományának – azon belül is a több mint 180 kötetet számláló ősnyomtatvány-gyűjteménynek – a feldolgozása. Szakértelmének, tudományos vizsgálatainak köszönhetően a Skót Nemzeti Könyvtár ősnyomtatványai közül 300 kötet, valamint a Somogyi-könyvtár 36 kötetes gyűjteménye vált ismertté és kutathatóvá a hazai és nemzetközi közönség számára a MEI (Material Evidence in Incunabula) honlapján keresztül.

A szerdai előadáson a kutató, a közgyűjtemény anyagában megtalálható ősnyomtatványok közül, személyes kedvenceivel is megismerkedhettünk.