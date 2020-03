Nincs koronavírusos beteg Csongrád megyében

Változik a menetrend Szegeden, és azt kérik, hogy ahol lehet, távmunkában dolgozzanak az emberek. Ezenkívül a városvezetés azt is szeretné elérni a megyeszékhelyen, hogy a patikákon és élelmiszerboltokon kívül minden üzlet zárjon be. Szerdától az óvodák és a bölcsődék sem fogadják a gyerekeket.

Szinte nincs olyan területe az életnek, ahol ne érződne a koronavírus-járvány valamilyen következménye. Szegeden távmunkára küldik azokat az önkormányzati dolgozókat, akik otthonról is el tudják végezni munkájukat és akiknek kiskorú gyerekük van. A szegedi óvodák és a bölcsődék hétfőn és kedden még nyitva tartanak, március 18-tól pedig a nyári ügyelet lép életbe. Március 23-tól csak azoknak a családoknak biztosítják a gyerekfelügyeletet, amelyek máshogy nem tudják megoldani.

Ebéd csak elvitelre

Arra kérik a szülőket, hogy a lehető leghamarabb jelezzék az ETELKA-rendszerben, hogy igényt tartanak-e a közétkeztetésre. Március 18-tól csak elvinni lehet az ebédet, és azt is csak a kijelölt iskolákból. Ezeket majd később nevezik meg. Botka László azt is elrendelte, hogy zárjon be minden szegedi városi kulturális és sportintézmény. Ez vonatkozik a Somogyi-könyvtárra és fiókintézményeire, a Szent-Györgyi Albert Agórára, az IH Rendezvényközpontra, a Szegedi Nemzeti Színházra, a Belvárosi mozira, a művelődési házakra és a vadasparkra is.

Maradjon otthon

A hivatali ügyfélszolgálatoknál Szegeden egyszerre csak annyi ember tartózkodhat bent, ahány ügyintéző van. Kisteleken közben úgy döntöttek, hogy csak szerdánként tart nyitva a polgármesteri hivatal.

Arra kér minden szegedit a városvezetés, hogy a munkaidőn túl maradjon otthon. Ha valaki mégis elmenne, csak rövid időre legyen távol, és amint hazaért, alaposan mosson kezet. A munkaadóknak azt javasolják, hogy mindenhol rendeljék el a távmunkát, ahol ez lehetséges. A patikákon és az élelmiszerboltokon kívül felszólítanak minden szegedi üzletet, hogy zárjanak be vagy korlátozzák nyitvatartásukat.

Az éttermek is bezárhatnak

A szegedi szórakozóhelyeket és vendéglátóhelyeket is arra figyelmeztetik, hogy ne nyissanak ki, az éttermek pedig lehetőség szerint álljanak át a házhoz szállításra. Az idősek nappali klubjában a szociális étkeztetést március 18-tól helyben megszüntetik, csak elvinni lehet majd az ételt. Végül pedig a tömegközlekedésben március 18-tól átállnak a nyári menetrendre, és megszüntetik az éjszakai járatokat.

Műtétek maradhatnak el

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma elrendelte, hogy a jelenleg érvényben lévő veszélyhelyzet megszűnéséig el kell halasztani minden sürgős, illetve azonnali egészségügyi ellátást nem igénylő beavatkozást. Sürgős eset az, amikor a beteg, ha azonnal nem látják el, közvetlen életveszélybe kerülne, illetve súlyos vagy maradandó egészségkárosodást szenvedne. A Szegedi Tudományegyetem soron kívül megtette a szükséges intézkedéseket. A klinikán a szűrővizsgálatokat is leállítják.

Vásárhelyen is bezárnak az óvodák

Hódmezővásárhelyen bezárják mától az óvodákat és a bölcsődéket is. Akik gyermekük elhelyezését másképpen nem tudják megoldani, azoknak kiscsoportos felügyeletet továbbra biztosítanak az intézményekben. Az önkormányzati óvodák mellett a Szeremlei Sámuel Református Óvoda és a Mária Valéria Keresztény Óvoda sem nyit ki. Nagyon indokolt esetben felügyeletet biztosítanak. A vásárhelyi közétkeztetést mindenkinek megoldják.

A két kórházi konyha működése változatlan, de a többi konyha is felkészült a feladatokra. A felnőttek a Serháztér utcai szociális otthon konyháján, a Cseresnyés-kollégium konyháján, valamint a volt 602. számú iskola konyháján vehetik át az ebédet. Akik pedig otthon maradnak, a település hozzájuk tartozó konyháiról vihetik el az ebédet.

Pitvaroson viszont nem zárják be az óvodát, naponta 6.30-tól 17 óráig ügyeletet tartanak. A polgármester ennek ellenére arra kéri a szülőket, aki tudja, otthon oldja meg a gyermeke felügyeletét. Az ingyenes közétkeztetésre jogosult óvodások, általános iskolás tanulók minden hétköznap 11-től 13 óráig a Petőfi tér 15. szám alatti étkezőtől vihetik el a menüt. Mindszenten viszont nem biztosítják az étkezést az iskolásoknak. A Károlyi Óvoda és tagintézménye viszont továbbra is működik. Szegváron az óvoda hétfőn még a megszokott rend szerint működik, keddtől viszont csak kiscsoportos felügyeletet biztosítanak azoknak az óvodásoknak, akiknek a szülei nem tudnak otthon maradi. Akik otthon maradtak, ételhordóban vihetik el az ebédet.

Hárman karanténban

Szabó Zsolt hódmezővásárhelyi rendőrkapitány azt közölte, hogy Vásárhelyen két család, Székkutason pedig egy ember van karanténban, mert Olaszországban jártak. Hasonló a helyzet Makón is, bár ott senki sincs karanténban. Farkas Éva polgármester azt közölte, hogy hétfőtől nem fogad gyerekeket a Makói Óvoda, valamint a Makói Egyesített Népjóléti Intézmény által működtetett bölcsődék sem. A településen elmaradnak a Hagymaház, a könyvtár, a múzeum és a sportcsarnok, illetve a nyugdíjas- és civil klubok rendezvényei és a mozi vetítései, illetve a meghirdetett bálok is, és a fürdőt is bezárják. A piacon pedig egyszerre maximum ötszázan lehetnek. A polgármester vasárnapi, rendkívüli sajtótájékoztatóján mindezt többek között azzal egészítette ki, hogy a városházán szakemberekből álló csapat figyeli a helyzet alakulását, és dönt a további lépésekről.

Szentes és Csongrád is lépett

Mórahalmon szintén lemondtak minden rendezvényt és előadást. Mától bezárnak a szentesi általános és középiskolák, szerdától pedig a bölcsődék és óvodák is. A Központi Gyermek­élelmezési Konyha továbbra is üzemel, az ételek kiszállítási lehetőségein még dolgoznak, időben értesítik az étkezést igénybe vevőket. Bezár a gyógyfürdő is. Csongrádon az óvodák hétfőn és kedden még a rendes nyitvatartás szerint működnek. Szerdától viszont valamennyi önkormányzati fenntartású óvodában szünetet rendelnek el, de indokolt esetben, kizárólag kis létszámú csoportokban, gyermekfelügyeletet és ügyeletet biztosítanak. A bölcsődék hétfőn és kedden a fenti óvodai nyitvatartás szerint működnek. Szerdától azok is bezárnak.

A Délmagyarország információi szerint sem Szegeden, sem a megye más kórházaiban nem mutatták ki a koronavírus-fertőzést egyetlen betegnél sem.