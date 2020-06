Az immunrendszer és a rák kapcsolatát vizsgálja

Mindennap termel rákos sejteket a szervezetünk – állította az immunterápiáról szóló előadásában az Orvostudományi Kar PhD-hallgatója, aki Az Év SCIndikátora lett tudományos bemutatójával. Papp Benjamint a bioinformatikáról és a rákgyógyításról is kérdeztük.

Esztergomból érkezett Szegedre még hét évvel ezelőtt Papp Benjamin, hogy tudományos területen tanuljon. Jelenleg a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar PhD-hallgatója, a napokban pedig Az Év SCIndikátora címet is elnyerte az ország első tudománykommunikációs mentorprogramjának idei versenyén. Mivel hosszú ideje részt vesz a szegedi Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika immunterápiával foglalkozó bioinformatikai laboratóriumának a munkájában, így ebben a témában tartott előadást, amely meghozta számára a sikert.

Bioinformatikával figyelik a terápia hatását

– Több aspektusból vizsgáljuk az immunrendszer és a kórokozók evolúcióját, valamint hogy melyik szervezet képes túlélni a kórokozókat. Így a rák hatását, kialakulását is figyeljük, a Bőrgyógyászati Klinikán főként a melanomát. Az utóbbi tíz év legnagyobb felfedezése az immunterápia, így ezzel foglalkozunk most leginkább. De nem mindenkinél hatásos, a betegek körülbelül 30 százaléka reagál rá jól, éppen ezért azt figyeljük a bioinformatika ehetőségeit kihasználva, hogy melyek azok a tényezők, amelyek meghatározzák, hogy kinél működik ez a terápia – magyarázta Papp Benjamin, aki szerint a terápiák is olyanok, mint a ruhák, nem mind passzol mindenkire.

Kommunikálni kell

A doktorandusz hallgató kérdésünkre elmondta, a versenyen főként a tapasztalatszerzés miatt indult el. – Olyan tudást kaptam ahhoz, hogy miként lehet a tudományt és a kommunikációt jól összehangolni, amit csak nehezen tudtam volna más forrásból megszerezni. Ennek ugyanis óriási jelentősége van manapság, mert hiába csinálunk valamit jól, ha nem tudjuk eladni. Jók lehetünk a tudományos területen, de kommunikálni kell. A leves íze is borul, ha nincs benne só. Épp ilyen a tudomány és a kommunikáció összhangja is – részletezte.

Rákos sejteket termelünk

Ugyanakkor előadása során egy igen érdekes mondatot is elejtett, miszerint mindennap termel rákos sejteket a szervezetünk. Rákérdeztünk, hogy ez hogyan lehetséges. – A rákról akkor beszélünk, amikor egy sejtünk megbetegszik, vagyis nem áll be a sorba, és elkezd terjedni. Az UV-fény hatására naponta 1-2 hibás sejtünk lesz, viszont az immunrendszer kijavítja ezt, mert folyamatosan ellenőrzi a sejtjeinket. De ha ebben a táncban az immunrendszer egyszer megbotlik, akkor a rákos sejtet nem állítja meg semmi. Ezért fontos minél több mindent megtenni azért, hogy jól működjön az immunrendszerünk. Tehát kerülni kell például a dohányfüstöt és az túlsózott ételeket, mert ezek növelik a rák kialakulásának esélyét. Az egészséges életmódot meghálálja a szervezet – hívta fel a figyelmet.

Maradna Szegeden

Papp Benjamin négy évig még biztosan Szegeden marad, amíg megszerzi a PhD címet. – Ezt követően is szívesen maradok, mert el tudom képzelni a karrierem itt. Ez attól függ, hogy a tudományos világban úgy tudok-e teljesíteni, ahogy elvárom magamtól, és amit én elképzelek magamnak – tette hozzá. Jövőbeni célja egy új nézőpont létrehozása a tudományban.