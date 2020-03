Biztonságossá tettek több gólyafészket is a megyében – Galéria

Gólyakosarakat szereltek fel több Csongrád megyei település elektromos oszlopaira. A fészket megemelő szerkezet célja, hogy a madarak, amelyek veszélyesen közel építkeznek a vezetékekhez, ne szenvedjenek áramütést.

Több Csongrád megyei településen még a madarak visszaköltözése előtt biztonságossá tették a gólyafészkeket a Kiskunsági Nemzeti Park munkatárásai. A munkálatok egész hónapban zajlottak.

– A fehér gólyák elsősorban lakott területek elektromos há­lózatának kisfeszültségű oszlopain fészkelnek. A közvetlenül az oszlopfejre épített fészek azonban rendkívül balesetve­szélyes, könnyen okozhatja a felnőtt gólyák és a fiókák ha­lálát áramütés. Ráadásul az áram­­ellátást is veszélyezteti – mondta el Bakró-Nagy Zsolt, a Természetmegőrzési Osztály vezetője. A gólyafészek-emelők – más néven gólyakosarak – ezt a problémát küszöbölik ki. Az oszlopra szerelt állványokon ugyanis a madarak a vezetékektől biztonságos távolságban építhetik a fészküket.

Az Agrárminisztérium támogatásával 54 gólyakosarat vásárolt a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, és abban kérte az áramszolgáltató segítségét, hogy darus emelőkocsival szak­­embereik szereljék fel ezeket. Ezek az üres tartóeszközök biztonságos fészkelőhelyet kí­nálnak a gólyáknak, de a vezetékekre épült fészkek közül is ráemeltek ezekre néhányat, hogy lakói ne szenvedjenek áramütést.

– Mivel a gólyák hosszú évekig használják ugyanazt a fészket, minden évben hozzárakva egy kicsit, így az többmázsás sú­­lyúra is nőhet. Emiatt időként a már meglévő gólyakosarakat is cserélni kell, mivel az óriási méretű fészek megbillenhet, megcsúszhat, de az is előfordul, hogy az oszlopfej nem bírja el a nagy súlyt, és a fészekanyag mennyiségét kell csökkenteni – magyarázta a szakember.

Csongrád megyében Algyőn, Ásotthalmon, Csengelén, Csongrádon, Csongrád-Bokroson, Felgyőn, Ruzsán, Sándorfalván, Szatymazon, Tömörkényen és Üllésen helyeztek ki gó­­lyakosarakat, ezeken a visszatérő madarak akár meg is kezdhetik a fészeképítést.

