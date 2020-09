Bölcsődék újulnak meg és kerékpárutak épülnek

Szegedtől egészen Kecskemétig eltekerhetünk majd, ha sikeresen pályázik megyénk Békéssel és Bács-Kiskunnal közösen. Lassan a végéhez közelednek a TOP-os fejlesztések, azonban elérhetőek lesznek hamarosan az újabb pályázati kiírások is.

Megyénkben év végéig befejeződik több bölcsőde felújítása és csapadékelvezető-rendszerek is kiépülnek, valamint az a mórahalmi kerékpárút is, ami Ásotthalom külterületét érinti. Gémes László, a Csongrád-Csanád Megyei Közgyűlés elnöke lapunknak elmondta, Makón például két bölcsőde is megújul, de Maroslelén és Öttömösön is korszerű épület lesz, míg Mindszenten 750 millió forintból vadonatújat építenek.

Két keréken

A megyei elnök azt mondta, jövő év májusáig kell elkészülnie a Sándorfalvát Ópusztaszerrel és Pusztaszerrel összekötő kerékpárútnak, amelyen közlekedve Szegedtől egészen Kistelekig tudunk majd eljutni két keréken. Szintén bicikliút épül Csanádpalotától Pitvaroson át Mezőhegyesig, ezt a Békés Megyei Önkormányzattal közösen valósítják meg. Ezek mind a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP) jönnek létre.

Szegedtől Kecskemétig

A pályázati konstrukció Versenyképes Magyarország Operatív Program néven folytatódik, amelyben kiemelt szerepet kapnak a bölcsődék és az óvodák korszerűsítései, a kerékpárút-építés, a csapadékvíz-elvezető csatornák bővítései, az önkormányzati épületek energetikai beruházásai, valamint a leromlott városrészek renoválása is. Gémes megjegyezte, fontos változás, hogy nem kritérium már új férőhelyek létrehozása egy bölcsőde vagy óvoda felújításkor.

Változás lesz, hogy a bicikliutak építésére már nem önállóan pályáznak a települések, hanem a megyei önkormányzattal együttműködve. Gémes László kiemelte, stratégiában, térségben és megyében gondolkoznak, mert segíteni szeretnék azokat a községeket és városokat, ahol korábban nem tudott megújulni az út vagy kimaradtak szakaszok. Ráadásul Bács-Kiskun és Békés megyével is partnerséget kötnek, már most tervezik a Kisteleket Kiskunmajsával összekötő bicikliutat, ami ha elkészül, Szegedtől egészen Kecskemétig tudunk majd eltekerni. A közgyűlési elnök szerint ez nemcsak a munkába járás miatt, hanem turisztikai szempontból is jelentős lesz, és a hasznos szabadidő-eltöltést is szolgája.

A gazdaságot erősítenék

Dolgoznak már a területfejlesztési koncepción is, amely az alapja lesz a 2021–2027-es uniós források elosztásának, ebbe a civileket is bevonják, mert Gémes szerint a megye csakis akkor erős, ha a közössége erős, amit a civilek alkotnak. Emellett a településeket egyenként végigjárja az elnök, hogy feltérképezze az igényeket, mert azt szeretné, ha minél nagyobb számban tudnának megfelelni a pályázati feltételeknek.

Két héttel ezelőtt jött létre a Dél-alföldi Gazdaságfejlesztési Zóna, amelynek vezetője Nemesi Pál kormánybiztos lett, akinek az irodája a megyei önkormányzat épületében lesz. Ennek kapcsán már zajlanak az egyeztetések, ahogyan arról is, hogy milyen fejlesztéseket szeretnének a megyében az oktatás, a kutatás és a gazdaság területén. Elsősorban a vállalkozások kapnak majd lehetőséget a fejlődésre.