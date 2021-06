Borhűtő járt a helyi italok forgalmazóinak Csongrádon

Aki vállalta, hogy csongrádi borászattól árul italokat, az egy huszonnégy palackos borhűtőt kapott a várostól.

– Üdvözöltük ezt a kezdeményezést, mivel partnerek vagyunk abban, hogy csongrádi borokat forgalmazzunk, és ezzel is hírüket vigyük. A környékbeli termelőknek is mindenképp meg akarjuk adni az esélyt, mert ők is tudnak minőséget alkotni. A nagy borászatok is egykor kicsiként kezdték, őket is felkarolták, így bízunk abban, hogy a mi támogatásunk is segít ismertebbé tenni a csongrádi borászatokat