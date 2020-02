Cégautónak is elektromos – Adóban és üzemeltetési költségben spórolhatnak

A kis- és középvállalkozások autóflottáinál a járműpark nagy részét nemcsak munkaeszközként használják, hanem béren kívüli juttatásként, kényelmi szolgáltatásként is. Ők költségeket takaríthatnak meg azzal, ha a flottát elektromos járművekből állítják össze.

Az alkalmazottak munkába já­­rásának megkönnyítésére is használják a céges gépjármű­flottákat, a vállalkozások adózásban és üzemeltetésben is jelentős költségeket takaríthatnak meg azzal, ha ezeket tisztán elektromos vagy plug-in hibrid gépkocsira cserélik. Mi­­vel az elektromos autókkal szemben még mindig tartja magát a drága prémiumtermék sztereotípia, a Mercarius Flottakezelő megnézte, mennyit takaríthatnak meg az ilyen kocsikkal.

Magasabb kiadásokkal kell számolni egy elektromos autó beszerzésekor, hiszen még az alacsonyabb kategóriájú e-kocsik árai is felérnek egy közepesen extrázott kompaktéval. Ám a profi szolgáltatók által üzemeltetett flottáknál nem kell a bekerülési költséggel kalkulálni, hiszen ezt a flotta­kezelő viseli, a bérleti díj kalkulációjába pedig nemcsak az autók ára, hanem a fenntartás és a szervizeltetés költségei is beletartoznak, amelyek alacsonyabbak, mint a hagyományos gépjárműveknél.

Azoknál a cégeknél, ahol a napi ingázást, városi közlekedést kell megoldani, több szempontból is kedvezőbb elektromos autót használni. Míg a belső égésű motoros ko­csiknak számos olyan al­katrésze van, amit időnként cserélni kell, addig az elektromosoknál kevesebb ilyen van. A fékek és az akkumulátorcsomag esetében jóval hosszabb élettartamra lehet számítani, mint a hagyományos autóknál. Egy cég esetén az autók telephelyi töltésének fogyasztása nem, vagy alig kimutatható – nem beszélve a napelemekről –, ráadásul a villanyszámlából a töltések után visszaigényelhető az áfa. Így alacsonyabb az üzemanyagköltség, illetve a legtöbb nagyvárosban a parkolásuk is ingyenes.

Adózás tekintetében is je­lentős kedvezményeket élveznek az e-autók, hiszen több té­­tel alól is mentesülnek a zöld rendszámosok. Többek kö­­zött vásárláskor nem kell sem vagyonszerzési illetéket, sem regisztrációs adót fizetni, ráadásul a cégautóadót is elen­­gedik az elektromos autók tulajdonosainak. Mindemellett a kötelező biztosítás is kedvezőbb, ezen hozzávetőlegesen 15 százalékot takaríthatnak meg, akik ezt a közlekedési formát vá­­lasztják.