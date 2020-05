Citrombillegetőket láttak – Fotó

Ritka citrombillegetőt figyeltek meg a Dél-Alföldön – adta hírül a Magyar Madártani Egyesület Csongrád megyei csoportja Facebook-oldalán április 22-én.

Csibrány Balázs a szatymazi bá­­nyatavaknál észlelt két példányt, de Tokody Béla, az egyesület titkára arról számolt be, hogy áprilisban Mórahalomnál, a Nagyszéksós-tónál két al­­kalommal is láttak egy-egy madarat. A citrombillegető még ritka, de egyre gyakoribb vendég Magyarországon: átvonuló madár, tavasszal vagy ősszel lehet látni példányait, olykor a rokon sárga billegetőkkel vagy barázdabillegetőkkel mo­­zognak.

A keleti állomány Indiában, Kínában tölti a hideg évszakot, a nyugatibb populációk Délnyugat-Ázsiában telelnek. – Egyelőre még nem költ Ma­­gyarországon, de valószínűleg fog tíz éven belül – mondta el Tokody Béla, akitől azt is megtudtuk: ez a madár nagyon al­­kalmazkodó. Keletről, Ázsiá­ból terjeszkedik nyugat felé az utóbbi évtizedekben. Hajlandó költeni a hegyekben, a sztyeppén, tundrán, tajgán – a lényeg, hogy legyen víz a közelben. Magyarországon is folyók, halastavak, szikes tavak közelében bukkan fel, először 1989 májusában észlelték. Gyakran látni a vízben állva, amint gyűj­­tögeti vízi gerinctelenekből álló táplálékát. Fogyaszt ro­­varokat, pókokat, puhatestűe­ket is.