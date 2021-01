A kötelező maszkhordás mellett sem tűntek el a csikkek

Amikor Szegeden és Makón bevezették a köztéri maszkviselést, feltételeztük: mivel maszkban rágyújtani nem lehet, eltűnnek a csikkek a megszokott helyekről. A megyeszékhelyen nem így történt, Makón is hevernek szanaszét csikkek, valamivel kevesebb, mint korábban.

Két Csongrád-Csanád megyei város, Szeged és Makó tették kötelezővé a köztéri maszkviselést.

Mivel maszkban rágyújtani lehetetlen, és a dohányzás nem képez kivételt, feltételeztük: az utcákon heverő csikkek száma is lecsökken.

Szeged bővelkedik csikkekben

Szegeden nap mint nap látni az utcákon lehúzott maszkkal dohányzó embert, ma hattal is találkoztunk a belvárosban egy óra alatt. A járdák mentén, térkövek réseiben, padok körül továbbra is vannak friss csikkek. A megállókban, parkolókban, üzletek környékén sem lett kevesebb, ahol eddig is halmozódott. Makrai László, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. igazgatója is megerősítette tapasztalatainkat, a csikkprobléma nem szűnt meg a belvárosban.

– A Lófaránál, az Anna-kútnál, a Széchenyi téren a megállókban ugyanúgy rágyújtanak, sőt, kiszórják az útra a csikkeket a kuka használata helyett

– beszélt a tapasztalatokról az igazgató, és azt is elmondta, hogy mindennaposak a konfliktusok a dohányzó és nem dohányzó várakozók között. Pedig a megállókban már akkor is tilos volt rágyújtani, amikor nem kellett maszkot hordani, és ez jól láthatóan jelzett is mindenütt.

Félig elszívott szivar

Mivel a környezetgazdálkodáshoz tartozik a jegyellenőrzés is a tömegközlekedésen, a munkatársak is találkoznak ilyen helyzetekkel. Akár kismamákkal is képesek összeveszni, akik nem tartják be a szabályokat, és úgy tűnik, büntetéstől nem tartanak.

Kollégánk nemcsak csikkeket, félig elszívott szivart is fotózott busz- és villamosmegállóban. Az is növeli a csikkek számát, hogy sok helyről az utcára küldi ki a munkáltató a dohányzó dolgozókat, mivel nincs kijelölt dohányzóhely a munkahelyükön – ráadásul Szeged egész területén, így az utcán is kötelező a maszk, tehát hivatalosan rá sem gyújthatnának.

Makón kicsit kevesebb

Makón valamivel kevesebb most az utcán eldobott csikk, de nem sokkal – így összegezhető belvárosi sétánk tapasztalata. Láttunk belőlük beletaposva a díszburkolat téglái közé a főtéri szökőkútnál, a padok közelében, de szétdobálva parkolóban és buszmegálló közelében.

A körutat a Csanád vezér téri parkolónál kezdtük, majd a szökőkútnál tett kitérő után megnéztük a Korona parkolóját, onnan meg átsétáltunk a Szegedi utcai buszmegállóhoz. Utóbbinál érdekes módon a szomszédos kerékpártárolónál találtuk a legtöbb csikket. Menet közben dohányzó emberekkel nem találkoztunk, egy fiatalasszony azonban megjegyezte: szerinte kevés a cigi elnyomására is alkalmas utcai szemetes. Nincs igaza, hiszen a már említett útvonalon több mint tucatnyit számoltunk meg.