Darvasi és Grecsó a legjobb tíz között

Az olvasók má­­jus 8-ig adhatják le szavazataikat arra a könyvre, amelyik szerintük a legfontosabb, legizgalmasabb volt a 2019-ben megjelentek közül, a legnépszerűbb irodalmi közönségdíjat nyer. A www.libri.hu oldalon lehet voksolni.

A kötetek: Babarczy Eszter: A mérgezett nő, Barnás Ferenc: Életünk végéig, Bodor Ádám: Sehol, Darvasi László: Magyar sellő, Grecsó Krisztián: Vera, Láng Zsolt: Bolyai, Nádasdy Ádám: Jól láthatóan lógok itt, Péterfy Gergely: A golyó, amely megölte Puskint, Tóth Kriszti­­na: Fehér farkas, Závada Pál: Hajó a ködben.

Két szerző, Davasi László és Grecsó Krisztián is kötődik a megyéhez, sőt a Délmagyarországhoz is. A szegedi tanárképzőn végzett, Szív Ernő néven is publikáló Darvasi írásait olvashatták lapunkban. Mostani kö­­tetében, a Magyar sellőben képzeletbeli német kisvárosban időzünk, ahova ködös, őszi napokon sellőt szállítanak.

A szegvári születésű Grecsó Krisztián az SZTE magyar szakán diplomázott, újságíróként a a Békés Megyei Napnál kezdte, majd rövid ideig tárcákat írt a Délmagyarországba. Vera története szegedi, 1980-ban játszódik, a lány az általános iskola negyedik osztályába jár, jó tanuló, jó sportoló.