Deszk: időseknek varrnak maszkot az óvoda dolgozói

A nagytakarítás és a felújítás mellett jótékonykodnak is a Móra Ferenc Csicsergő Óvoda óvodapedagógusai és dadusai. Ötszáz szájmaszkot varrnak a helyi idősek számára. A többi intézményben sincs megállás, a faluházban például leltároznak.

A veszélyhelyzet idején minden óvodában felügyeletet biztosítanak a pedagógusok igény szerinti létszám alapján, így Deszken, a Móra Ferenc Csicsergő Óvodában is, ahol minden dolgozó az épületben serénykedik. Megindult a tavaszi nagytakarítás, megújulnak a foglalkozások eszközei, illetve egyes csoportszobák padlóburkolata és bútorai is.

– A Márki Anett vezetése alatt dolgozó lelkes kis csapat emellett önként vállalta, hogy ötszáz darab mosható textilmaszkot varr a településen élő időseknek. Ezeket az önkormányzat juttatja majd el a leginkább veszélyeztetett korosztályhoz. A teljes kollektíva részt vesz a karitatív munkában, miközben a lakosokkal együtt azt remélik, hogy Deszken nem lesz igazán szükség ezekre az eszközökre – tájékoztatta lapunkat Király László polgármester.

Nemcsak az óvodában, ha­­nem minden deszki intézményben a veszélyhelyzet ideje alatt is zajlik a munka, persze csakis zárt ajtók mö­­gött. – A polgármesteri hivatal jelentős része „home office”-­ban dolgozik, de az irodák így sem néptelenedtek el. Folynak a szokásos ügyintézések, a pá­­lyázatírások, de ugyanígy a kontaktok minimalizálása miatt szigorított ügyintézés is – számolt be a település ve­­zetője.

A faluház dolgozói sem pi­­hennek, ők leltározással, ta­karítással és karbantartással töltik az időt. Mindenki az élet újraindulását várja, így már népi játékok gyártásába kezdtek, amelyeket a közösségi ház udvarára helyeznek ki. A már meglévők korábban nagy sikert arattak a település rendezvényein, ezért döntöttek úgy, hogy újabbakkal örvendeztetik meg a gyermekeket.