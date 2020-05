Egy újabb beteg van a megyében

Egy koronavírussal fertőzött embert regisztráltak Csongrád megyében a hétvégén, egyet hétfőn, így most 108 beteg van. Szegeden újra lehet személyesen is ügyet intézni a hulladékgazdálkodási cégnél, Hódmezővásárhelyen viszont sokan nem tartják be a szabályokat.