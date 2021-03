Egyetemista testvérpár is segíti a védekezést

A korábbi háromezer után újabb háromezer maszkot küldött ki minden helyi háztartásba a kübekházi önkormányzat. A Szegedi Tudományegyetemen tanuló Nagy testvérpár pedig saját lehetőségeihez igazodva támogatja az orvosokat és a szakdolgozókat, egy festményt is felajánlottak.

Minden eddiginél nagyobb erővel tombol a járvány, újabb csúcsterhelésre készülnek a klinikák. A Szegedi Tudományegyetemen tanuló Nagy testvérpár saját lehetőségeihez igazodva támogatja az orvosokat és a szakdolgozókat – derült ki az egyetem beszámolójából.

Az ápolók előtt tiszteleg

Nagy Anna, az SZTE harmadéves rajz-média tanár szakos hallgatója a közelmúltban A pandémia rózsája címmel készített egy festményt, ami az ápolók előtt tiszteleg, és ami a járvány áldozataira utal.

Művét a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központnak adományozta. Ha azt bárki megvásárolja, akkor azzal is sokat segítenek az egészségügyi dolgozóknak. Orvostanhallgató testvére, Nagy Kálmán pedig már kétszer is önkéntes munkát vállalt a védekezésben, csoporttársaival a pedagógusok koronavírus-szűrésénél segítettek. Azt mondta, hogy a jövőben is szeretne hasonló munkát végezni, és másokat is erre buzdít.

Újabb maszkcsomag Kübekházáról

A karácsonyi 3 ezer kiküldött maszk után, újabb 3 ezer, lakóingatlanonként összesen 5 darab maszkot küldött ki minden helyi háztartásba a kübekházi önkormányzat. Mellékeltek egy levelet is, amelyben Molnár Róbert polgármester a személyes higiéniai szabályok betartásának fontosságára is felhívta a figyelmet, és kérte, hogy akik még nem regisztráltak, jelentkezzenek oltásra a vakcinainfo.gov.hu oldalon. Kübekházán, Deák Enikő háziorvosi praxisához tartozók közül eddig 103 ember kapott oltást.

A településen egyre több család van karanténban, és egy helybéli intenzív osztályon fekszik.

Oltópontot alakítottak ki Mórahalmon

Oltópontot alakítottak ki Mórahalmon a Móra-Vitál épületében – jelentette be közösségi oldalán a település polgármestere. Nógrádi Zoltán elmondta azt is, hogy a város felajánlotta segítségét a háziorvosoknak is az oltások megszervezésében. A Móra-Vitálban a tervek szerint több száz embert oltanak be a következő időszakban.

Közben, ahogy az országban máshol, Csongrád-Csanád megyében is egyre több új fertőzöttet regisztrálnak. Március 11-én egy nap alatt csaknem négyszáz betegnél mutatták ki az új koronavírus fertőzést.