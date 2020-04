Életmódváltással a tavaszi fáradtság ellen

A mozgáshiány, a kialvatlanság és a túl sok koffein is hozzájárulhat a tavaszi fáradtság érzéséhez. Életmódváltással viszont sokat tehetünk ellene.

A fáradtságérzet kialakulását elsősorban a hormonháztartásunkban lezajló folyamatok okozzák, mégpedig az alvási hormon, a melatonin, a boldogsághormon és a szerotonin szintjének szezonális ingadozása – derült ki a Duna Tv Család-barát című műsorából.

Nem betegség

A tavaszi fáradtság jelentkezése nem végzetszerű, ha változtatunk az életmódunkon, akkor megelőzhetjük, vagy legalábbis jelentősen mérsékelhetjük a kellemetlen tüneteket. Ugyanakkor hangsúlyos, hogy a tavaszi fáradtság nem betegség, hanem a szervezet normális reakciója, amikor is a téli üzemmódról tavaszira vált át. Ez az átállás azonban tovább emészti a tél során egyébként is megcsappant energiatartalékainkat.

Vitaminok zsírok helyett

Fontos, hogy pótoljuk azokat az ásványi anyagokat, vitaminokat és nyomelemeket a szervezetünkben, amelyek kimerül­tek a téli hónapok során. A szénhidrátban gazdag, zsíros ételeket cseréljük zöldségre és gyümölcsre. Fordítsunk na­gyobb figyelmet a rendszeres, egészséges étkezésre a rohanás során is.

Ne esténként pótoljuk a napközben elmaradt étkezést, mert teli hassal nem lesz kellően pi­hentető az alvás. Ez a vércukorszintünk egyensúlyban tartása miatt is fontos.

Depresszív hangulat

Testi és a lelki tünetekben is egyaránt megjelenik az úgynevezett tavaszi fáradtság, például a fáradékonyság, az aluszékonyság és a depresszív hangulat is. Pedig a túlzott stressz már önmagában alvásproblémát eredményez, mert hatására nehezebben tudunk elaludni, valamint éjszaka többször is felészlelhetünk, így felületes lesz az alvás. A szakemberek szerint a nappal jelentkező fáradtságot nem célszerű túlzott koffeinfogyasztással kompenzálni, mert megnöveli a pulzusszámot és a vérnyomást is, így fokozódhat a nyugtalanságunk. A tavaszi fáradság leküzdésében segítség lehet, ha a napunkat egy frissítő váltózuhannyal kezdjük.

Sportra fel!

Használjuk ki a jó időt a mozgásra. A rendszeres, képessége­inkhez mért testmozgás nem csupán keringésünket, izmainkat, csontjainkat, immunrendszerünket erősíti, hanem a stresszválaszban részt vevő anyagok termelését is növeli. A testedzés során opiátok (endorfin) is felszabadulnak, amelyek jó közérzetet biztosítanak. Összességében ezek a vegyületek enyhítik a depresszív tüneteket, a testünk pedig felfrissül. A kutatások szerint heti háromszor 20 perc sport már segít a fáradtság leküzdésében, valamint az éjszakai alvás is pihentetőbb.

Szürkeség utáni fényhatás

A tavasz közeledtével a napok hosszabbodásával több fény éri szervezetünket, csökken a melatonin (az alvási ciklust irányító hormon) termelődése, és ez átmeneti zavart okoz az alvás–ébrenlét bioritmusában. A tél szürkesége után jelentős szerotoninhiány (úgynevezett örömhormonhiány) alakul ki szervezetünkben, amely a tavaszi napsütés hatására csak lassan és fokozatosan pótlódik.