Évek óta várnak az aszfaltútra Ruzsán

Több év várakozás után végre aszfaltburkolatot kap a Ruzsa külterületén lévő, Üllést Zákányszékkel összekötő földút. Még a lakók is adtak bele, hogy elkészülhessen a régóta várt beruházás.

– Sajnos a külterületen élőket ritkábban tudjuk támogatni, mint szeretnénk, ezért is örültünk a lehetőségnek. A vidékfejlesztési programban még 2017-ben nyújtottunk be pályázatot, hosszú va­­júdás után most jutottunk el odáig, hogy meg tudjuk valósítani. A földút a hetvenes években kezdett el épülni az üllési és a zákányszéki útról befelé, de nem ért össze – ismertette a beruházás kezdeteit Sánta Gi­zella, Ruzsa polgármestere. A település külterületén aszfaltburkolatot kap az Üllést Zá­kányszékkel összekötő földút, azt a szakaszt pedig, ami ahhoz hiányzott, hogy összeérjen, meg­­építik. A gazdák is összefogtak, és a lakosság is egyhangúlag támogatta.

Az útépítés, mint a polgármester elmondta, a kőolaj vi­­lágpiaci ára csökkenésének kö­­szönhető, mert azzal együtt a munkálatokhoz szükséges anyagok ára is csökkent. Tavaly 180 milliós árajánlatot kaptak, a 100 milliós állami támogatás mellé, most ugyanez 140 millió­ba kerül. Ötmilliót a lakosság gyűjtött össze. Az útnak október végére el kell készülnie.

– Támogattuk mi is, mert ah­­hoz képest, hogy ez egy tanyai út, mégis nagy a forgalom. Kisgyerekesként fontos a közlekedés. A hosszú távú célunk, hogy az Üllés és Ruzsa közötti buszjárat bekanyarodjon ide, mert sajnos messze van a buszmegálló. Egyelőre autóhoz, biciklihez vagyunk kötve, mert még a buszmegállóhoz is biciklivel kell kimenni. Ha elkészül az út, megkeressük majd a Volánbuszt, hogy legalább reggel és este kanyarodjon erre – mondta Csányi Veronika, aki családjával az út mellett lakik.

A lakók lelkesek és bizako­dóak, ezért kezdtek bele a gyűjtésbe, és a lehetőségeikhez képest ők is segítették a kivitelezést.

– Kivétel nélkül mindenki támogatta a megvalósulását, mert úgy látjuk, ez hatalmas lehetőség az itt élőknek – tette hozzá Veronika.