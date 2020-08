Ezért maradt el a strandszezon a Marosnál

Emberemlékezet óta nem történt olyan Makón, mint idén: a nyári strandszezon egészen egyszerűen elmaradt. Pár nap ugyan még hátravan a legmelegebb évszakból, de biztosan nem fogunk a Marosban csobbanni.

– Tudtuk, hogy nem lehet úsz­­ni, de szerintünk így is ér­­demes kijönni a Maros-part­­ra – mondta Dere Zoltán, aki átutazóban volt pénteken Ma­­kón 4 tagú családjával, és semmiképp nem akart úgy távozni, hogy ne tettek volna egy rövid látogatást az üdülőövezetben, ahol már nem először jártak.

– A kocsit letettük a lombkoronasétány parkolójában, aztán miután azon végigsétáltunk, gyalog átjöttünk a strandhoz. A gyerekek a kalandpartot fogják kipróbálni, mi meg iszunk egy hűsítőt a büfében – tette hozzá. Amint láttuk, példájukat sokan követték: amikor ott jártunk, valóságos sor állt a kalandpart animátorainál, és az emeleti büfének is voltak vendégei szép számmal. Sportolókat – merthogy itt lábteniszezni és tollasozni is lehet – ezúttal éppen nem láttunk.

A makói strand tehát annak ellenére népszerű, hogy fü­­rödni a vízben továbbra sem lehet. Nyugágyak ugyan vannak a parton, de ott van a közelükben a mobil lépcső is, ami máskor augusztusban levezet a vízbe. Most még tábla is figyelmeztet a parton arra, hogy tilos a Marosba menni – nem is volt benne senki. Nincs meg a szokásos, bójákkal kijelölt fürdőhely sem.

Emlékezetes: a nyár legele­jén a koronavírus-járvány miatti korlátozások okán fel sem merült a strand megnyitása, aztán amikor ezeket fel­oldották, kiöntött a folyó, és elég sokáig magas volt a vízállás. Információink szerint most már a nyárból hátralévő né­­hány napra nem is fogják megnyitni, hiszen ahhoz hosszadalmas szakhatósági eljárásra volna szükség – egyébként a vízállás még most sem alacsony.

Bár a megyében több helyen sikerült a nyár végére megnyitni az ottani szabadstrandokat, Makón a természet közbeszólt. Emberemlékezet óta nem fordult elő, hogy elmaradt volna a strandszezon a Maros-parton, de ezúttal így történt.