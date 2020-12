Faluházzá bővítenék a tornaszobát

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

– Kizárólag pályázatokra tá­maszkodva az önkormányzatok nem tudják végrehajtani a számukra előírt kötelező feladatokat, ehhez normatív ál­lami szerepvállalás, támogatás szükséges – jelentette ki Máté Gábor, Pusztaszer polgármestere, mikor arról faggattuk, mit nem sikerült már évek óta megvalósítaniuk, megoldaniuk. Ki­­fejtette, elsősorban a belterületi úthálózat karbantartására, építésére gondol, hiszen

falujukban az utak kétötöde még földes, további kétötöd pedig komolyabb rekonstrukcióra szorulna, mert olyan az alapja, a felülete.

– Ezek a munkák 100 millió forintos tételek, már a tervezése, terveztetése is milliós nagyságrend, ezért érthető, ha megfelelő háttér, biztosíték nélkül már ebbe sem vágnak bele a kisebb, szegényebb települések – folytatta. Elmondta, a rekonstrukcióban számára prioritást élvez Munkástelepen a boltig vivő út és a faluban a templomig vezető Dózsa György utca, a többi csak ezeket követheti, az a földes utca, a Mező pedig, amelyben ő is lakik, az utolsó lesz a sorban. Hozzátette: homokos területen nagyobb esőzést követően sem veszélyes a sárosodás, jól használhatók a földes utak is.

Szóba került, hogy nincs kul­­túrháza Pusztaszernek,

„de ilyen kis településnek inkább többfunkciós épületek kellenek”,

mint a 2018-ban átadott óvodai tornaszoba, amelyben ed­­zéseket, testnevelésórákat és kisebb rendezvényeket tartanak.

Az objektum válhat majd – hosszú évek múlva – falu- vagy kultúrházzá, ha sikerül a színpadot és az azt kiszolgáló helyiségeket, egységeket hozzáépíteni.

– Az első pályázatba nem volt beilleszthető, keret sem volt rá, de a tervek készek, a fa­­lat bonthatóra alakították ki. Addig is Szász Zsófi szürke­gém-freskója díszíti majd azt a részt – árulta el Máté Gábor.

Megemlítette még: fontos lenne az általános iskola vi­­zesblokkjának a felújítása és az uniós szabályoknak megfelelő lakossági egyedi szennyvízkezelés megoldása.