Fejlesztő eszközöket vesz a támogatásból a Gemma

Négyszázezer forintot kapott négy szervezet közös karácsonyi ajándékaként a Gemma Központ. A pénzt speciális eszközök vásárlására fordítják, melyekkel a szeptember óta itt dolgozó konduktorok fejlesztik majd a fiatalokat.

Négyszázezer forintot kapott négy támogató közös karácsonyi ajándékaként a Gemma Központ. A Vállalkozók Országos Szövetsége, a Nemzetközi Szent György Lovagrend Csongrád megyei tagozata, a Batki és Társa Kft. illetve a Csavarker Kft. adományából a fogyatékkal élő fiatalok iskolája fejlesztő eszközöket vásárol. A december 18-ai ünnepélyes átadáson Péntek Imréné, a Gemma igazgatója elmondta,

idéntől három konduktor is dolgozik az intézményben, akik mozgásfejlesztést végeznek az ide járó fiataloknál.

-Ennek a fejlesztésnek a célja, hogy önálló életmódra vezessük rá a mozgássérült, központi idegrendszer-sérült vagy halmozottan sérült fiatalokat – mondta el Táskai Dóra konduktor.

– Hatalmas szabadságérzetet jelent nekik, ha például segédeszköz nélkül, önállóan megtanulnak járni, vagy azok, akik tolókocsiba kényszerültek, segédeszköz használatával fel tudnak kelni belőle.

Ehhez járulnak hozzá ezek a könnyen használható, speciális eszközök – tette hozzá a szakember.

Mivel ilyenek nem voltak még korábban a Gemma iskolában, a felajánlott támogatást erre költötték. Egy részüket azonban csupán megrendelni tudták, hiszen azokat asztalos készíti majd el.

– Mivel az iskolában most online oktatás zajlik, az épületben csak azok a gyerekek vannak, akiknek a szülei dolgoznak és nem tudják megoldani az elhelyezésüket. Egyelőre tehát nem is tudnánk használni ezeket, de bízunk benne, hogy mire újra indul az élet az iskolában, az eszközök is megérkeznek – mondta Péntek Imréné.

Az adományozók képviseletében Tari Jenő elmondta, a lovagrend tagjai több éve kapcsolatban állnak a Gemmával és örülnek, hogy segíteni tudják az itteniek munkáját.

– Tudjuk, hogy itt minden fillér arannyá válik, jó helyre kerül a támogatásunk – tette hozzá.