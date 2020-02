Félországos versenyen bizonyíthat Boglárka

Csengelei diák képviseli idén a régiós Kazinczy-versenyen a Kisteleki járást. Hegedűs Boglárka másodikos kora óta indul a szép magyar beszéd versenyeken, nem először hozta el már az első helyet. Bár színészetben is jeleskedik, tanítónőnek készül.

Kisteleki, balástyai és csengelei diákok vettek részt a nemrégiben megtartott, Kazinczy Ferencről elnevezett Szép Magyar Beszéd Versenyen, ahol eldőlt, ki képviseli a Kistelek Járási Tankerületet a regionális fordulóban. Ezt a Dunától keletre eső megyék tanulói részére szervezik meg márciusban. A résztvevőknek egy általuk hozott és egy helyszínen kapott, ismeretlen szöveget kellett felolvasniuk. A zsűri végül a csengelei Hegedűs Boglárkát delegálta a félországos versenyre.

– Második osztályos korom óta indulok ilyen versenyeken. Azért kedvelem, mert olvasni is szeretek, és így a beszédemet is tudom fejleszteni – mesélte a nyolcadikos diáklány, aki már mese- és versmondásban is jeles­kedett alsós korában.

Felkészítő tanára, Lantosné Horváth Irén ekkor figyelt fel rá. Mint fogalmazott, kollégája, az alsós tanító Czirokné Krizsán Zsuzsanna jó alapokat adott Boginak, amelyre felső tagozatban jól lehetett építkezni.

– Ötödikben egyszer már megnyerte a Kazinczy-versenyt, így idén már rutinosan megy majd a döntőre – mondta a tanárnő, aki egyébként színjátszást is tanít. Csoportja tavaly részt vett egy országos fesztiválon, az ott bemutatott darabnak szintén Bogi volt a főszereplője.

Mivel az iskolában idén nincs anyanyelvi szakkör, amelyet Lantosné Horváth Irén korábban vezetett, óraszámai ugyanis ezt már nem tették lehetővé, szabadidejében készítette fel Bogit a versenyre.

– A helyszínen kapott szöveget a diáknak önállóan kell feldolgoznia olvasás előtt, ezért elsősorban azt gyakoroltuk, hogyan lehet egy ismeretlen írást értelmezni, majd érthetően átadni. Ez utóbbi egyébként sokkal nehezebb – árulta el a tanárnő, akinek egyébként több tanítványa is eljutott már a Kazinczy-döntőbe.

A tehetséges diáklány jövőre Kiskunfélegyházán kezdi meg középiskolás tanulmányait, ezt követően pedig tanítóképzőre megy, Hegedűs Boglárkának régi vágya ugyanis, hogy írni, olvasni és számolni tanítsa a kisgyerekeket.