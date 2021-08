Fergeteges show csaknem 400 traktorral – Videó, Galéria

Zákányszéken szinte nincs olyan ház, ahol ne lenne legalább egy traktor, éppen ezért idén már hetedik alkalommal szervezték meg a Traktorshowt a focipálya melletti területen. Estig tartanak a versenyek, gyorsulási is lesz, a helyszínen pedig mintegy 400 traktort lehet alaposan szemügyre venni.

Ezt ne hagyja ki! Tarlós István: Gyurcsányék kijelentései az ötvenes éveket idézik

Zala, Heves és Hajdú-Bihar megyéből, valamint a Vajdaságból is érkeztek érdeklődők szombaton Zákányszékre, ahol hetedik alkalommal rendezték meg a Traktorshowt, amely idén is több ezer embert vonzott. Mintegy 400 traktor látható az eseményen, a délelőtt megtartott felvonuláson pedig 342 jármű hangja, füstje és ereje lengte be a település utcáit.

Lapunknak a szervező Zákányszéki Traktorosok Baráti Körének tagja, Csóti Gábor elmondta: mivel tavaly a vírushelyzet miatt nem tudták megszervezni a programot, valamint az országban Csólyospáloson és Bodogláron is elmaradt a show, ezért várható volt a nagy számú érdeklődés. Megjegyezte, voltak olyanok, akik traktorral jöttek át a Vajdaságból és kapcsolódtak be a programba, melynek része egy ügyességi és egy gyorsulási verseny, valamint egy erőhúzás is.

A szervezőtől megtudtuk, egész délután tartanak a vetélkedők, melyeknek női résztvevői is vannak, akik sokszor a férfiakat meghazudtoló módon versenyeznek. De ez nem véletlen, hiszen több olyan nő is él Zákányszéken és környékén, aki naponta vezet traktort.

Kemény küzdelemnek lehetett szemtanúja lapunk is a déli órákban, amikor a focipálya melletti füves területen szlalomozni, tolatni, szalmabálát érinteni, dombon és vízen áthajtani kellett a méretes mezőgazdasági járművekkel. Több tucat traktoros döntött úgy, hogy ringbe száll, míg a többi kolléga a pálya széléről, egy-egy „szúrós” mondattal biztatta a bátor sofőröket.

A gyorsaságira is zajlottak már az előkészületek, többen jelentős összegeket, akár több millió forintot költöttek arra, hogy 4 másodperc alatt 60 kilométer/óra sebességre gyorsuljon a traktoruk. Néhány jármű-tulajdonosnak ugyanis hobbija, hogy tuningolja a traktor és versenyekre viszi.

Eközben oldtimer traktorokat is meg lehetett tekinteni, a sorban állt Huszta Antal 1955-ben gyártott járgánya is. A helyi férfi már 40 éve vezet traktort, amiből jelenleg 6 van nekik otthon. Szükség is van rá, hiszen lapunknak arról számolt be, hogy 14-15 hektáron káposztát, krumplit, zellert és tököt termesztenek hosszú évek óta. Az idős gépezetet egyébként 15-20 évvel ezelőtt a pusztamérgesi önkormányzattól vette meg, de még ma is kiváló segítség a terményszállításban.

A show egyik legfiatalabb traktorosa a hódmezővásárhelyi Sanyika volt, aki alig múlt 2 éves, de már tudja, hogyan kell a pótkocsit ráakasztani a traktorra. Édesanyja, Botosné Molnár Szilvia elárulta: ugyan a családjukban nincs traktoros, de a szomszédjukban egy tanya van, ahol naponta látni traktorokat, amelyeket a kisfiú rendszeresen kipróbál, sőt a szerelésükben is segít. Éppen emiatt döntöttek úgy a szülők, hogy lehozzák a csillagokat az égről kisfiuknak és elhozzák a VII. Zákányszékri Traktorshowra.

A programok estig tartanak, tehát aki még most elindul, maradandó élményeket szerez. Sőt, ha tombolát is vásárol, akkor esélye lesz egy MTZ 570-es traktor megnyerésére, ugyanis idén ez a fődíj.