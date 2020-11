Fidesz: A vásárhelyiek fizetik meg Márki-Zay Péter alkalmatlanságának árát

A földadó igazságtalanul és aránytalanul sújtja a helyi gazdatársadalmat, a polgármester jól láthatóan folytatja az egyébként is nehéz helyzetben lévő gazdák ellen indított harcát – írja a Fidesz vásárhelyi szervezete a keddi közleményében.

„Márki-Zay Péter az elmúlt két évben bebizonyította, hogy rossz polgármester. Csak a saját országos politikai karrierjét építi, miközben Hódmezővásárhely csődbe jutott. A város sorra bukja el a fejlesztéseket, az önkormányzat gazdálkodása összeomlott, és mára az is kiderült, hogy a polgármester által kitalált intézményi átszervezések egyet jelentenek a díjemeléssel, a vásárhelyiek megsarcolásával.

Az új ingatlankezelő cég már most 10 százalékos lakbéremelést jelent, nem lennénk meglepve, ha a közétkeztetésben és más önkormányzati szolgáltatásokban is megindulna a pénzbeszedés. Nagyon rossz úton jár a polgármester, ha a járványhelyzetben tovább terheli a vásárhelyieket – írják közleményükben, melyben hozzátették azt is, hogy A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség Hódmezővásárhelyi Szervezte nem támogatja a vásárhelyiek megsarcolását.