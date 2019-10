A Szegedi Fegyház és Börtön járőrcsapata nyerte meg a kutyavezetők és szolgálati kutyák IX. országos és nemzetközi versenyét.

Póráz nélkül is szorosan a gazdája mellett lépdel, miközben tekintetével a férfit nézi lelkesen, egyetlen rezdüléséről sem akar lemaradni. Úgy mozognak, mintha a két test egy élőlény lenne, nem kellenek a hangos vezényszavak.

Munka a zárkában

Majd belépnek a zárkába, megtorpannak, gazdája int, és a tekintélyt parancsoló német juhász, mintha kölyökkutya lenne, olyan izgatottan veti bele magát a munkába. A zárka minden négyzetcentiméterét alaposan végigszaglássza. Ká­bítószert keres, neki ez egy izgalmas játék, pedig több száz alkalommal csinálta már.

– Flexnek hívják, csaknem két éve dolgozunk együtt – mondja Karalyos Norbert törzsőrmester. A férfi 2009 óta kutyavezető a Szegedi Fegyház és Börtönben.

Több mint munkatárs

Ezek a kutyák nem tudnak napi nyolc órában kimagaslóan teljesíteni, elfáradnak gyorsan, ezért úgy telik egy-egy munkanap, hogy három-négy zárka átvizsgálása után pihenőt tartanak. Az elítéltek általában félnek tőlük, de legalábbis tisztes távolságot tartanak, függetlenül attól, hogy járőr vagy kábítószer-kereső kutyával találkoznak – folytatja Flex gazdája.

Ezek az ebek nyolcéves korukig szolgálnak, utána az egészségi állapotuk függvényében nyugdíjazzák őket. Norbert munka után hazaviszi társát, ő már családtag.

Kétnapos vetélkedő

Flex és gazdája harmadik lett kábítószer-keresésben a kutyavezetők és szolgálati kutyák IX. országos és nemzetközi versenyén. A vetélkedőn négy feladat volt: a kutyákra terepkutatás, zárka- és csomagátvizsgálás, végül egy speciális doboz várt rengeteg lyukkal, s azok között kellett megtalálni, hogy hol van elrejtve az anyag. Összetett kategóriában harmadikok lettek. A szegedi csapat is kiválóan szerepelt az állampusztai intézetben megrendezett versenyen. A kutyavezetők elméleti és gyakorlati tudása mellett a szolgálati kutyák és vezetőik fizikai állóképessége is számított. A szegedi csapat két kategóriában is győzött. A Szegedi Fegyház és Börtön ötfős járőrcsapatán kívül Barna Imre egyéni járőr kategóriában a nyolcéves Merlinnel állt a dobogó legfelső fokára. Barna és Karalyos mellett a szegedi különítmény tagja volt még Gazsó József, Kothenc Attila és Pataki László.