Garázsoknál csakis a kereslet mozgatja meg a piacot

Szegeden a garázs ára 4 millió forintról indul, a tízemeletes panelek környékén inkább 5-ről, de egy lakóparki, begalériázott gépkocsitárolóért 7 millió forintot is elkérhetnek. A belvárosban 20 ezer forint felett is lehet az egy havi bérlet, de a zárt udvari beállóért is adnak 7–8 ezer forintot.

– A garázsokra a keresleti piac a jellemző, Szeged belvárosában vagy a lakótelepeken kevés a gépkocsitároló, különösen igaz ez a 10 emeletesek környékére, ahol nem ennyi autóval számoltak a tervezéskor – mondta Kardos Zoltán. Az Openhouse szegedi irodavezetője hangsúlyozta, áralakító tényező a helyen túl a méret, hogy utcai, vagy udvari, illetve van-e benne vezetékes víz, elektromos áram. Így azután 5–5,5 millió forintba is kerülhet ma egy panelgarázs. Megtudtuk, a régi belvárosi házak udvarán álló különböző minőségű felépítmények bérleti joga is forgalomképes, ilyen helyeken más megoldás nem nagyon van, mélygarázs nem alakítható ki. Hosszú távra – A hideg időjárás nem emeli a meg a garázsok bérleti díját, a gépkocsitárolókat hosszabb távra szokták kiadni. A havi díj 20–25 ezer forint is lehet Szeged belvárosában, és értéknövelő a víz-, illetve a villanyóra – mondta Vass Sándor. A Lakásfutár ingatlanszakértője szerint a teremgarázsok jellemző ára 13–17 ezer forint, de a zárt udvari beállóért is adnak 7–8 ezret havonta. Fotó: Török János – Szegeden a garázs ára 4 millióról indul, de egy lakóparki, begalériázott, így pakolásra is alkalmas gépkocsitárolóért, elektromos kapunyitóval akár 7 milliót is elkérhetnek. És érezhetően drágább a társasházak alatt, mint a különálló garázssoron – mondta a szakember, hozzátéve, nincs elég gépkocsitároló a lakóparkokban. Áremelkedés A növekvő gépjárműállomány parkolási gondokat okoz a városokban. Az Otthon Centrum szerint ez az ingatlanpiacon is érezteti a hatását, a garázsoknál helyenként drámai áremelkedés érzékelhető.

– Budapesten a gépkocsitárolók ára az elmúlt öt évben megduplázódott, de a tendencia vidéken is hasonló – tudtuk meg Soóki-Tóth Gábortól. Az elemző szerint leginkább problémásnak a sűrűn beépített századfordulós bérházak övezete számít, illetve a két világháború között felhúzott városrészekben van hiány, ahol minimális az épületekben található garázs. Beállóhelyek A 60-as, 70-es években átadott

lakótelepeken sem jobb a helyzet, a lakásszámhoz képest kevés szabadtéri parkolóhelyet alakítottak ki, az épületekben pedig csak a 80-as évektől lettek garázsok. Az Otthon Centrum szerint megyei jogú városokban jellemzően 3,2 millió forintot ér egy garázs, számításaik szerint az árak megduplázódtak az elmúlt öt évben. Ugyanakkor az új építésű társasházaknál a felszíni beállóhelyek ennek feléért is elérhetőek.