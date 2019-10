Gyerekszakácskönyvet írt Paskó atya családépítő céllal

Eszközt adott a szülőknek új szakácskönyvével Paskó atya a családépítéshez. Azt kéri a felnőttektől, merjék beengedi a gyermek a konyhába, főzzenek-süssenek közösen, mert szükség van az ilyen családi élményekre is a teljes élethez.

Családi délutánon mutatták be pénteken az Algyői Könyvtárban Paskó Csaba atya harmadik szakácskönyvét, melyet kifejezetten gyerekeknek írt Mi fán terem a szakács? címmel. Azt mondja, szeret könyvbemutatókat tartani, hiszen mindig újabbnál újabb emberekkel találkozik, akiknek személyesen mondhatja el könyveinek misszióját. Az idén április 26-án megjelent könyv is komoly üzenetet hordoz magában, a családépítésre ösztönöz.

– Régóta foglalkoztatott az a gondolat, hogy a közösség, a csapat- és a családépítésről írjak, mert rendkívül fontos, hogy az új generációk egy egészséges családi légkörben nevelkedjenek. Vagyis megkapjanak minden olyan élményt, ami képesség teszi őket arra, hogy teljes esélyekkel induljanak az élet útjára. Főként a gyermekkori emlékeimből erednek a leírtak, amikor a nagyszülőkkel és szülőkkel közösen ebédeltünk, amikor a vasárnapi szentmise után ott várt az asztalon minket a gőzölgő húsleves. Úgy vélem, ez a fajta családépítés a konyha köré csoportosítható – magyarázta lapunknak Paskó atya.

A plébános azt mondja, merjük beengedi a gyermekeket a konyhába, tegyük félre azt a gondolatot, hogy rumli lesz, hiszen a közös főzés-sütés neveli és fegyelmezi őket, miközben megismerik az élelmiszereket is.

– Azok a gyerekek is el tudják készíteni a recepteket, akik még nem tudnak olvasni, ugyanis Szalai Attila grafikus kiváló rajzokat készített mindenhez, ezek alapján jól lekövethetőek a lépések. Például egy omlett elkészítését is leírtuk, lerajzoltuk, egészen a kezdő szinttől a mesterszakácsig, az omlett körülbelül 6 fajta receptben jelenik meg, épp úgy, mint a tejbegríz. A főzés a kreativitásra ösztönzi őket – avatott be a részletekbe. A szakácskönyv lapjai mindemellett verseket, meséket és idézeteket rejtenek, mind gasztronómiai témájú, a gyerekekhez szól.