Ha allergiás, ne most nyírjon füvet

Kerüljék a fűnyírást és a gereblyézést most az allergiások, ugyanis a gombák spóraszáma és a pázsitfűfélék pollenje is magas a megyében. A kezeletlen tünetek asztmához vezethetnek.

A hárs- és a csalánfélék pollenkoncentrációja csillapodott a megyében, a korábbi magas helyett már csak közepes mértékű a virágporuk. Jelenleg a ciprus-, a tiszafa- és a fenyőfélék, valamint az útifű és a lórom van a legkisebb mennyiségben jelen. Ugyanakkor a pázsitfűfélék még mindig nehéz napokat okoznak az allergiásoknak, a levegőben továbbra is magas szinten vannak jelen. De a legnagyobb gondot most a kültéri gombák okozzák, a Nemzeti Népegészségügyi Központ jelentése szerint ugyanis nagyon magas tartományban van a spóraszámuk.

Érdemes vigyázni, ugyanis ezek a spórák veszélyesek le­hetnek az egészségre. A leve­gő­be legfőképp a korhadó, rothadó növényekből, az avarból, a mezőgazdasági területekről és a növények leveleiről kerülnek. Akik tudják, hogy allergiások ezekre a gombákra, ke­­rüljék a kerti munkákat. Többek között a fűnyírást és a gereblyézést. Általában ezek a spórák orrfolyást, tüsszögést és torokviszketést okoznak, de a kezeletlen tünetek asztmává is alakulhatnak, ami nehézlégzéssel és fulladással jár.

Ugyanígy a pázsitfűfélékre allergiásoknak is ügyelniük kell magukra. Az allergiás tü­netek enyhítése érdekében ne napközben, hanem az esti vagy a kora reggeli órákban szellőztessenek, gyakrabban mossanak hajat, ha pedig a szabadban jártak, akkor mossák meg a kezüket és az arcukat. Váltsanak ruhát hazaérkezéskor. A legfontosabb, hogy most lehetőleg minél kevesebb időt töltsenek a szabadban, és a ru­háikat se szárítsák kint.

A pollenek a hajból a párnára jutva éjszaka is irritálhatják a bőrt, éppen ezért a párnahuza­­tot naponta javasolt mosni, cserélni. Emellett a többszöri, alapos porszívózás és nedves letörlés is segít. Épp úgy, mint a műszálas öltözet kerülése, mert az is irritálhatja a bőrt. Ha a tünetek nem enyhülnek, keressék fel a háziorvost, akinek segítségével gyógyszeres kezelést lehet alkalmazni.