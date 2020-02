Hajnalig szól majd a muzsika Tápén

A Szegedi Senior Harmonikások Egyesülete farsangi bálra várja az érdeklődőket, ma este 19 órától, a tápéi Heller Ödön Művelődési Házba. Mizsei Zoltán, az egyesület vezetője a programokon túl arról is beszélt, hogy gyerekkora óta a zene bűvöletében él.

A finom pecsenyetálon és a jó boron túl, a vendégek kiváló zenei programon vehetnek részt, ha ma este ellátogatnak a Szegedi Senior Harmonikások Egyesülete által életre hívott tápéi farsangi bálra. Mizsei Zoltán, az egyesület vezetője mellett fellépnek a szólisták is: Varga Ibolya, Csontos László.

Az est vendégei

– A Nosztalgia Trió is színpadra lép. Harmonikán és szintetizátoron játszom ebben a formációban. Mellettem Havancsák Tibor gitározik, Szögi László pedig dobol – mondta Mizsei Zoltán, aki azt is hozzátette, az estnek vendégei is lesznek. Úgymint Szűcs László bűvész és a Premier Művészeti Szakgimnázium fiatal tehetséges énekesei, Pleskonics András vezetésével. A fiatalok által csak Dr. Rockként ismert férfi lesz az est műsorvezetője is.

Jelmezverseny is lesz

A rendezvényen a Bad-Boots-Linedance Country táncos csapat is fellép, lesz jelmezverseny és tombola, a muzsikosok pedig hajnalig húzzák a talpalávalót. Belépőjegyek a helyszínen válthatók.

Fontos szerepet kap a zene

– Édesapám amellett, hogy csellóművész volt, hegedült, nagybőgőzött, gitározott. Már 14 éves koromban lakodalmakban léptünk fel. Én voltam az ötödik kerék apám zenekarában. Később, amikor megalapítottuk a Mizsei Triót, ami egy családi zenekar volt, a bátyám dobolt és szaxofonozott, én pedig billentyűs voltam az együttesben – folytatta a zenész.

Mizsei Zoltán sok mindennel foglalkozott az elmúlt évtizedekben. A devizaválság őt is érintette, akkor érezte úgy, hogy vissza kell térnie a zenéhez. Előbányászta a szekrény mélyéből a harmonikát, és megalapította a Szegedi Senior Harmonikások Egyesületét.

– A kottaolvasás és a zenetanulás frissen tartja az ember elméjét is – fogalmazott Mizsei Zoltán, ezért biztos, hogy a hangszert még jó ideig nem teszi sufniba.