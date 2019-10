Hangszerkavalkád a Hagymaházban

Még szombaton is ki lehet próbálni a zenélést 127 különféle hangszeren a makói Hagymaházban egy országos programsorozat helyi állomásán. A szervezők szeretnék népszerűvé tenni a gyerekek körében a muzsikálást, mert ezen a téren Magyarország Európában az utolsó előtti.

Én dobos szeretnék lenni – mondta a makói Hagymaház előterében Bécsi Flóra, aki nagymamájával, Munteán Erzsébettel együtt vett részt péntek a Hangszert a kézbe! című rendezvényen. Az előtérben a gyerekeket 127 különböző hangszer várta – köztük népi és modern, többek között elektronikus hangszerek is – , bent a színpadon pedig különböző zenei témájú előadásokat, bemutatókat lehetett megnézni-meghallgatni. Flóra kipróbálta a zongorát, a gitárt és a dobot is. Valószínűleg azért aratta nála a legnagyobb sikert az utóbbi, mert otthon is van dobszerkója – igaz, az csak játék.

A makói rendezvény egy 2017-ben indult országjáró program egyik, sorrendben a 35. állomása – mondta Andrásik Rémó, a Hangszeresek Országos Szövetségének főtitkára, maga is muzsikus, gitároktató. A célja az, hogy megkedveltesse a gyerekekkel a muzsikálást, ugyanis egész Európában csak Bulgáriában zenélnek kevesebben, mint Magyarországon, azaz Kodály és Bartók országában – mondta. Ennek szerinte az azt oka, hogy noha a felmérések szerint a gyerekeket érdekli a muzsikálás, a zeneoktatás nálunk még mindig a komolyzenére és annak hangszereire fókuszál – ez pedig a fiataloktól távol áll. – A mi felelősségünk, hogy fiatalok kezébe a szociális készségeket és a kreativitást leépítő okostelefont adunk-e, vagy hangszert. Az a gyönyörű szó, hogy együttes, önmagában megmagyarázza, mi a zenélés lényege – tette hozzá.

A makói rendezvény három napos, még ma, szombaton is el lehet menni a Hagymaházba kipróbálni a muzsikálást. Ahogy láttuk, a program rendkívül népszerű: mindegyik standnál sorban álltak a gyerekek, aki pedig sorra került, fülig érő szájjal nyűtte a húrokat, püfölte a bőröket, szántotta a klaviatúrát. A szombati nap végére várhatóan meglesz a 2 ezredik makói hangszertesztelő – országosan pedig a 87 ezredik.