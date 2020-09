Hétszáznál is több fertőzött van megyénkben

Hódmezővásárhelyen száz felett van a hatósági karanténban lévők száma, a szegedi gyermekklinikán pedig csak a B részlegen fogadják a lázas betegeket. Egyre több helyen kell a maszk, már a megállókban is.

Tovább emelkedett az igazolt fertőzöttek száma Csongrád-Csanád megyében, és már 102-en vannak hatósági karanténban Hódmezővásárhelyen – ez a helyi operatív stáb hétfői ülésén derült ki.

Fokozott figyelem

Itt beszámoltak arról is, hogy a közterület-felügyelet munkatársai folyamatosan ellenőrzik a maszk használatát a helyi piacon, de a jelenlévők 90-95 százaléka a felszólítás ellenére sem visel maszkot. Az ülésen szó volt arról is, hogy ellenőrzik a dolgozók és az ügyfelek testhőmérsékletét is a vásárhelyi polgármesteri hivatalba történő belépéskor.

A makói piacon is csak maszkban lehet vásárolni szeptember 20-tól – erre a város polgármestere hívta fel a figyelmet közösségi oldalán. Jelezte azt is, hogy a kézfertőtlenítés is fontos, ezt minden bejáratnál elvégeztetik az önkormányzat munkatársai.

Megállóban is kell

Fontos, hogy jelentősen bővült azon helyek köre, ahol kötelező maszkot viselni. A közösségi közlekedés és a boltok mellett tegnaptól már nem elég csak a buszokon, torlikon, villamosokon és vonatokon maszkban lenni, hanem már várakozni is abban kell a megállókban.

Igaz, a szegedi tömegközlekedési eszközökön tegnap még továbbra is az hangzott el, hogy az orr és a száj eltakarása sállal vagy kendővel is megoldható, ez hétfőtől már nem engedélyezett az országban, csakis a szabályos maszk megengedett. Aki ennek nem tesz eleget, azt a járművezető kizárhatja az utazásból – erről az operatív törzs számolt be hétfői sajtótájékoztatóján.

Beteg gyermekek

Az SZTE SZAKK Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermek Egészségügyi Központ közölte, hétköznapokon 8 és 16 óra között a gyerekek állapotának felmérése továbbra is a háziorvos hatásköre, viszont 16 óra után és hétvégén a lázas, hurutos, légúti tüneteket mutató gyermekeket közvetlenül az újszegedi gyermekklinika B részlegére kell vinni, ehhez beutaló sem szükséges. Azt kérik, hogy a klinika A részlegére ne vigyenek lázas, hurutos, esetleges koronavírus-fertőzött gyermeket.

Vasárnapról hétfőre egy nap alatt 46 új beteget regisztráltak megyénkben, így a szeptember 21-ei adatok szerint már 712-en fertőződtek meg.