Ibolyát és sütőtököt is nyalhatunk fagyi formájában

Idősek körében fagyiban még mindig a csoki és a vanília a nyerő, a fiatalok azonban keresik a különleges ízeket is. Szétnéztünk a szegedi kínálatban: találtunk sütőtököt, ibolyát és levendulát is.

Talán végre az időjárás is lassan emlékeztet bennünket arra, hogy nyár van: egyre szárazabbak lesznek a napok, s legkésőbb a jövő hét végére megérkezik az igazi strandidő is. Nagy melegben pedig beindul a fagyiszezon. A hűsítő édességből ma már hihetetlen méretű választék létezik: a cukrászdák egymással versengve találnak ki újabb és újabb ízeket annak érdekében, hogy változatosabbá, egyedivé tegyék kínálatukat. Szétnéztük a szegedi cukrászdákban, arra voltunk kíváncsiak, milyen egyedi, különleges ízeket lehet idén felfedezni.

Körutunkat a Reök Kézműves Cukrászdában kezdtük, ahol a sütőtökös brownie és a macaron volt az a két íz, amelyet egyből kiszúrtunk magunknak. Előbbit meg is kóstoltuk: valóban megdöbbentő, de egy zöldségből is lehet ízhű fagyit készíteni. Palócz Loretta üzletvezető elmondta, a legtöbb extra jeges édességet hétvégére készítik el, hiszen akkor számítanak a legnagyobb forgalomra. Ezért nem láthattuk még péntek délelőtt a Beriolett fantázianevű fagylaltjukat, mely áfonyás-ibolyás ízvilágú, így szintén a különlegességek sorába tartozik. – Az idősebbek egyébként sokszor végig sem nézik a kínálatot, legtöbbjük marad a jól bevált csokoládé-vanília összeállításnál. De persze vannak olyanok is, akik mindig az egyedi ízeket keresik. Ők jórészt egyébként fiatalok – tette hozzá.

A belváros cukrászdáiban láttunk még banán-, gránát­alma- és jégvarázs fagylaltokat is, melyeket egyedinek értékeltünk, utóbbi már kék színével is kitűnik a pultból, és vélhetően a kislányok egyik kedvence lesz. Az igazi különlegességeket azonban idén is a Levendula Fagylaltozóban találtuk meg. Nevéhez hűen a több fagyijuk is a lila virágból készül, de a kínálatban van még rózsa, ibolya, pezsgős eper és mentás bodza is. Arra a kérdésünkre, milyen íze van egy virágból készült édességnek, azt a választ kaptuk: mint az illata.

A fagylaltok egyébként ma már sok esetben hasonlóan összetett ízvilágot képviselnek, mint a torták. A tavaly először megrendezett Év fagylaltja országos cukrászverseny és fesztivál díjazottjai között olyan alkotások szerepeltek, mint a rozmaringos fehér csokis vilmoskörte, sós pisztácia madártej-ricotta mangóval, vagy éppen illatos birs fekete ribizlivel.