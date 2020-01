Így utazunk 2020-ban

Idegenforgalmi szakemberek és utasok bevonásával ismét felmérték, hogy melyek lesznek 2020 jellemző utazási trendjei. A válaszokból kirajzolódik a kép, hogy azok a szolgáltatók lesznek a nyertesek, amelyek hatékonyabban tudják online vagy személyes konzultációval segíteni az utazókat.

Felértékelődik az utazási irodák számon kérhetősége, helyismerete, és a koncentrált akciós lehetőség. Egyre ritkábban éri meg a filléres last minute lehetőségekre várni, mert az utazásszervezők megfontoltabb járatlekötései miatt könnyen lecsúszhatunk az olcsó nyaralásokról – a korai foglalás jelenti a biztos megoldást – derül ki a cartourmagazin.hu felméréséből.

Melyek a legfontosabb utazási trendek? A korábbi papír alapú katalógusok helyett a fiatalok mellett már az idősebbek is magabiztosan használják az okos eszközeiket, összegyűjtik és kiértékelik az ajánlatokat, a közösségi portálokon elolvassák mások véleményét. Míg korábban egy marék készpénzzel utaztunk, mára elterjedt a bankkártyás fizetés – persze továbbra sem árt némi kápé a váratlan esetekre. Új trend, hogy több generáció is együtt nyaral – miközben sokan vágnak neki egyedül –, és külön téma lett a házi kedvencek utaztatása is.

Főleg a 30 alatti generációra jellemző, de az idősebbektől sem idegen, hogy a hosszabb, 10–14 napos nyaralás helyett több és rövidebb utazásra használják fel a szabadságukat. Hétvégi városlátogatásokra, a fesztiválturizmusra és a wellnessre, de szívesen ruccanunk le hosszú hétvégézni a Balatonra, vagy síelünk 3-4 napot a környező országokban.

Sokakat zavar szezonban a tömeg, így keresetté váltak a kevésbé felkapott helyek. Népszerűek az elő- és az utószezoni időpontok is, akkor az árak is kedvezőbbek. A klímatudatossággal sokan cserélik a repülőt vagy az autót vonatra, tömegközlekedésre. A mobilitás terjedésével új megoldások jöttek divatba, ilyenek például a gasztro- vagy fotós körutak, de sokan vesznek részt szakmai és a sport célú utazásokon is.