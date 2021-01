Influenzajárvány nélkül úszhatjuk meg a tél maradékát?

Valami útját állja az influenza rohamos terjedésének. Minden év januárjában ilyenkor már sokan influenzával vagy influenzaszerű tünetekkel küzdenek, idén azonban megváltozott a helyzet. Bár a Nemzeti Népegészségügyi Központ ősztől hetente közzétette a legfrissebb adatokat, január eleje óta nincs újabb információ a páciensek számáról.

Azt tudjuk, hogy január 4-e és 10-e között az országban 4100-an kértek orvosi segítséget. Tavaly ugyanebben az időszakban 9500 beteg volt hazánkban, ráadásul több mintából is kimutatták a vírust. 2020 őszén és 2021 januárjában eddig egyik mintavétel sem volt pozitív.

De hogy valójában mi okozhatja azt, hogy az influenza eltűnőben van Magyarországon, arról Mohos Andrást, Tiszasziget háziorvosát kérdeztük.

– Ebben több dolog is közrejátszik. Az influenza is cseppfertőzéssel terjed, éppen ezért azok az intézkedések, amiket a koronavírus terjedésének visszaszorítása érdekében hoztak, hozzájárulnak ahhoz is, hogy az influenza is kevésbé terjedjen. Ilyen a maszkviselés, a távolságtartás, az emberek közötti kontaktszám csökkentése, valamint az is, hogy most fokozott figyelmet fordítunk a kézfertőtlenítésre. Emellett most szélesebb volt azoknak a köre, akik alanyi jogon megkaphatták az influenza elleni védőoltást, ráadásul ezúttal díjmentes is volt, így sokan éltek ezzel a lehetőséggel