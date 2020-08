Ingyen fürdő mórahalmiaknak

A városkártyával jövő hét hétfőig, augusztus 31-ig, ingyen léphetnek be a helybeliek a fürdőbe.

Beszámoltunk róla, hogy ezen a héten, hétfőtől péntekig, augusztus 24-től 28-ig a mórahalmiak a Városkártya felmutatásával ingyen látogathatják a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdőt. A lehetőséget máris sokan használták ki, ám többen is kérték, hogy a hétvégén is fel lehessen még használni a kedvezményt. Farkas Gábor intézményvezető lapunknak elmondta, a fürdő vezetése ezért úgy döntött, hogy meghosszabbítja a strandhetet, sőt, nemcsak a teljes hétvégét, de az iskolakezdés előtti utolsó nyári napot is a fürdőben tölthetik teljesen ingyenesen a mórahalmiak.

A Városkártyáról is írtunk már, ezt július közepén vezették be. Lényege, hogy kedvezményeket vehetnek vele igénybe a település lakói és a városba látogató vendégek is.

A fürdőben pénteken egy roadshow várja a kikapcsolódni vágyókat. A Europe Direct Szeged iroda és partnerei 10 és 16 óra között, a fürdő területén várják az érdeklődőket a kedvelt Csobbanj Európával! programra. A rendezvény célja, hogy az európai uniós állampolgárság adta lehetőségekről – például utazás, továbbtanulás, munkavállalás, pályázatok –, az Európai Uniót érintő aktualitásokról ingyenesen és kötetlen formában nyújtson tájékoztatást a strandolóknak. Így a szórakozás mellett hasznos ismeretekkel is gazdagodhatnak a fürdőzők.