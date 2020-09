Járhatatlan volt az út: Kitanulták az aszfaltozást a helyiek

Példátlan összefogással újítottak fel egy elhanyagolt útszakaszt a településen.

A kezdeményezésről Kucsora Péter, a hódmezővásárhelyi Kéktói Ménes Lovas SE vezetője úgy fogalmazott: a Rárósi út tanyai közössége ismét összefogott és felújította az elhanyagolt út egy újabb részét. Úgy vélte, a szinte mostohagyerekként kezelt szakasz elhanyagolt állapota miatt nem várhattak, az ott élők naponta többször áthaladnak a szinte járhatatlan aszfalton. A kátyús, közlekedésre alig alkalmas utat saját erejükből újították fel; az ottaniak szakértelmükkel, technikai tudásukkal vagy éppen tanácsaikkal járultak hozzá az összefogáshoz. Minden segítség jól jött a legmelegebb nyári napon.

Kucsora Péter lapunknak azt nyilatkozta: az ott élő gazdálkodóknak természetes, hogy ha külső segítségre nem számíthatnak, önerőből, egymást segítve dolgozzanak. Korábban az itteni tanyavilág egyik családja önerőből újított fel egy kilenc-tíz kilométeres útszakaszt. A Kéktói Ménes vezetője a mostani felújításról elmondta: konkrét szakértelem nélkül, bérelt gázperzselővel álltak neki augusztusban a munkának, lapvibrátorral tömörítették a befoltozott részeket. Úgy vélte, az augusztus végi munkálatok egy része jól tart, lehet csupán átmeneti, de az is megoldás. A tömörített szakaszok most is jól járhatóak, ahol idő hiányában csupán beleszórták az anyagot, az kevésbé. De így is élhetőbb körülményeket teremtettek összefogással.