Javult a járványhelyzet a megyében

Egy nap alatt 55 új beteget találtak Csongrád-Csanád megyében, ami lényegesen kevesebb, mint az utóbbi időszakban regisztráltaknál. A Vöröskereszt szerint kevesen adnak vért, pedig nagy szükség lenne rá. Földeákon pedig öt általános iskolai osztály tanul otthon a koronavírus miatt. És Ferencszálláson is bezárt az óvoda. Az intézményt be kellett zárni, legközelebb december 10-én, csütörtökön fogadnak gyerekeket.

Fertőtlenítik a Mars téri piac csarnokos árusítóhelyeit, azaz például az asztalokat. A Szegedi Városkép és Piac takarítói egy speciális, bio-fertőtlenítőszerrel mindennap zárás után kezdenek dolgozni.

Továbbra is elmarad a várakozástól a véradók száma Csongrád-Csanád megyében. Sasvári Krisztina, a Magyar Vöröskereszt megyei szervezetének igazgatója a Délmagyarországnak elmondta, hogy november 23-a és 29-e között 444 egészséges véradó segített életet menteni, ami 30 százalékkal kevesebb, mint az eredetileg remélt 635 ember. Hozzátette: a Magyar Vöröskereszt minden egészséges, 18. életévét betöltött embert arra kér, hogy adjon vért, arra ugyanis a koronavírus-járvány idején is nagy szükség van.

Ferencszálláson is bezárt az óvoda – adta hírül közösségi oldalán a falu polgármestere, Jani János. Mint fogalmazott, az irányító szervek útmutatása alapján óvodájukban is folyamatosan figyelemmel kísérik az ott dolgozók egészségi állapotát. Ennek kapcsán derült ki, hogy az egyik óvónő tesztje pozitív lett. A gyerekek egészségének védelmében, az Operatív Törzs úgy döntött, hogy az intézményt be kell zárni, legközelebb december 10-én, csütörtökön fogadnak gyerekeket.

Digitális oktatást rendeltek el a földeáki Návay Lajos Általános Iskolában. December 4-ig öt osztálynak kell otthon tanulnia.

Sándorfalván pedig annak érdekében, hogy a személyes kontaktust a lehető legminimálisabban tartsák, az egészségügyi vizsgálati eredményeket postán küldik ki.

Egy nap alatt 55 új beteget találtak Csongrád-Csanád megyében, ami lényegesen kevesebb, mint az utóbbi időszakban. Korábban naponta több mint száz új beteget regisztráltak a megyében.