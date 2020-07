Két napig a Bökény lett a városközpont Csongrádon – Fotók

Hagyományt teremtenének a városrészben először megrendezett művészeti napokkal. A két napos rendezvényen a hangszerbemutatótól kezdve a kézműves foglalkozáson át az ifjú tehetségek bemutatkozásáig, mindennel lehet találkozni Bökényben, ami művészet, de még a fagyiért is verssel lehet fizetni.

– Különleges ez a nap, mert ebben a városrészben, de még lehet, hogy a városban sem volt ilyen rendezvény – nyitotta meg a terület önkormányzati képviselője, Kádár László Levente a Bökényi Művészeti Napokat az Összefonódás – azaz ahogy a Bökényben mindenki hívja: a Bélcsavarodás – szobor mögötti parkban. A városrészt talán az elmúlt évtizedekben kissé mostohán kezelte Csongrád, ez azonban az utóbbi években változni látszik: a Zöld Város projekt részeként komoly megújuláson ment át a Bökény, a korábban szürke társasházak környéke sokkal élhetőbbé vált és jóval több rendezvényt is szerveznek Bökénybe.

A művészeti napokat most először rendezték meg, a szervezésben szabad kezet kaptak a Művésztelep ifjú alkotói.

– Szerettük volna közelebb hozni a Művésztelepet, a képzőművészetet a városhoz és ezt a városrészt is bekapcsolni a kulturális körforgásba. Kicsit tartottam attól, hogy a hőség miatt kevesebben lesznek a megnyitón, de a meleg és a korai időpont ellenére egész sokan eljöttek. A környéken lakóktól is azt a visszajelzést kaptuk, hogy örülnek, hogy végre itt is van valami. Szeretnénk, ha jövőre is meg tudnánk rendezni a művészeti napokat – ha pozitívan zárjuk ezt a két napot, akkor miért ne – mondta a rendezvényről Sztanó Zsuzsanna, az esemény szervezője.

Végigjárva a sátrakat kiderült, a szervezők igyekeztek mindent megmutatni, ami a képzőművészethez kötődik: szobrász sátor, egyedi képeslap készítés, hangszerbemutató, graffiti élményfestés és kézműveskedés is várja az érdeklődőket. Az egyik kis vendég szinte mindent ki is próbált.

– Tetszettek a hangszerek, a kézműveskedés és a képeslap készítés is, de legjobban a drótállat készítést és a fújogatást szerettem. Drótból fókát készítettünk, a falra pedig egy madarat festettem – mesélte Hattayer Laura.

Aki része szeretne lenni a művészeti kavalkádnak, ma délután még megteheti: 14 órától kezdődnek a művészeti és a kézműves foglalkozások, 15-kor a Barboncás Társulat Tiszavirág című vásári bábjátékát láthatják, 17-től a Csongrádi Színtársulat ad elő Rejtő kabarékat, fél héttől a BoZsu duó, majd fél kilenctől a Silva Trio koncertezik. Aki pedig fagylaltra vágyik, annak szintén a művészi énjét kell elővennie: a gombócokért egy verssel lehet fizetni.

Először rendeztek művészeti napokat a városrészben. Fotó: Majzik Attila