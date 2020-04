Kihasználják a kényszerszünetet

Hasznosan telik a rendkívüli időszak a Móra Ferenc Csicsergő Óvodában, ahol évtizedes lemaradást pótolnak most önkormányzati forrásból. Új padlót és berendezéseket kapott a tavaly megnyitott csoportszoba, a folyosóra beépített szekrény készül.

A vírus levonulta után meg­újult környezet fogadja a gyermekeket a deszki Móra Ferenc Csicsergő Óvodában, ahol a megnövekedett létszám miatt tavaly újabb foglalkoztató csoportszobát kellett kialakítani, ezzel négyre nőtt a szobák szá­­ma az intézményben. Az el­­múlt év során viszont teljes egészében nem sikerült felújítani a helyiséget, így most ez valósult meg az önkormányzat 1,2 millió forintos támogatásával.

– Tavaly döntöttünk arról a képviselő-testülettel, hogy az iskola tantermei után az óvodát vesszük górcső alá, hiszen nagy szükség van rá, mert az épület és a berendezései is korszerűtlenek már. Évente több mint kétmillió forintot fordítunk az intézményre, most en­­nek a feléből végezzük el a legfontosabb fejlesztéseket, ezt követően pedig csoportról csoportra haladunk tovább – tájékoztatta lapunkat Király László polgármester.

A tavaly megnyitott szobában eddig padlószőnyeg volt, most viszont ennek helyére la­­minált padló került, eredetileg ezt a munkát a tavaszi szünetre tervezték, a veszélyhelyzet miatt azonban az óvoda is csak ügyeletet tart, így néhány héttel hamarabb megvalósulhatott a munka.

– Rossz érzés, hogy nincsenek itt a gyerekek, de igyekszünk hatékonyan ki­­használni ezt az időszakot. A padló mellett új szekrényeket, bútorokat kapott a csoport, valamint az előtte lévő térben az öltözőszekrényeket és a fogasokat is kicseréltük. A belső folyosóra egy nagy méretű beépített szekrény is készül, ami szintén régi igény volt már – számolt be Márki Anett intézményvezető.

Az új öltözőszekrények fölé egy méretes hirdetőtáblát is fel­­helyeznek, amire a gyerekek a pedagógusok segítségével büszkén kitűzhetik majd munkáikat, illetve a felületen a szülőknek szóló tájékoztatók is helyet kapnak. Márki Anett-től megtudtuk, minden lehetőséget megragadnak arra, hogy megújuljon az elavult épület, de tavaly a kollektíva is fiatalodott nyugdíjazás miatt, így most egy még modernebb légkör kialakításán dolgoznak.