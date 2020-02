Kistraktort vett a Baks

Hóeltakarításra, a szociális tűzifa kiszállítására vagy akár mezőgazdasági munkákra is használható az az erőgép, melyet pályázati forrásból vásárolt a baksi önkormányzat. Jól jött a flotta bővítése, mert egyre kevesebb a közmunkás, így géppel kell pótolni a kézi erőt.

A belterületi közterületek karbantartására vásárolt egy kistraktort a baksi önkormányzat. A fűthető kabinnal, kiegészítő hidraulikával rendelkező erőgép nyolcmillió forintos árát a Magyar falu programban pályázták meg.

– Tizennégy évvel ezelőtt vásároltunk már egy hasonló járművet. Az még most is hadra fogható, de úgy gondoltuk, kihasználjuk ezt a lehetőséget, hiszen önerőből nem tudnánk másikat vásárolni, ha az tönkremenne – mondta el Búza Zsolt polgármester. Hozzátette: egyébként is nagy hasznát veszik egy második traktornak, hiszen egyre kevesebb a közmunkás, így a kézi erőt is gépesítéssel kell pótolni. – Ezt a berendezést számtalan módon tudjuk hasznosítani, hiszen bárhol bevethető. Különböző kiegészítőkkel felszerelve alkalmas hóeltakarításra, a szociális tűzifa kiszállítására vagy akár mezőgazdasági munkákra is.

Az új erőgéphez is szeretnénk beszerezni egy fűgyűjtős fűnyírót, billenthető pótkocsit, illetve hótoló lapátot – mondta el a polgármester.

Az új eszközt még nem üzemelték be. Ahogyan Búza Zsolt fogalmazott, egyelőre kímélik és gyönyörködnek benne. – Valószínűleg az első időszakban csak bizonyos típusú munkákat végzünk majd vele, a nehezebb, kosszal járó feladatokat a régi traktorra bízzuk majd.