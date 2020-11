Könnyebb lehet a parkolás az óvodánál

Pályázati forrásból hozzák rendbe a község központját Csanytelek: az elnyert támogatásból elbontanak egy romos ingatlant, a helyén parkolót építenek, mellette pedig a parkot is bővítik.

Régi vágya teljesül a helyieknek: pályázati segítséggel el tudják bontani a település közepén éktelenkedő elhagyott ingatlant. Az óvodával szemben lévő épületben kisvendéglő működött a nyolcvanas évekig, de már legalább harminc éve funkció nélkül áll az ingatlan. A régi házat és a hozzá tartozó telekrészt most a Magyar falu programban elnyert 2,1 millió forintos támogatás segítségével tudja megvásárolni az önkormányzat.

– Nagyon régóta szerettük volna már megvenni ezt a területet, de idáig még nem sikerült. A tervünk, hogy elbontatjuk a romos épületet, a helyén pedig egy parkolót alakítunk ki az óvoda számára. Az intézménynek megoldatlan a parkolási helyzete, néha balesetveszélyes helyzetek alakultak ki itt az útkereszteződésben a megálló autók miatt – magyarázta Erhard Gyula polgármester.

Az ingatlanvásárlással a Volentér János téri park is kibővülhet, az egykori kisvendéglő és a mögötte fekvő kert gyakorlatilag szomszédos a parkkal. A ház és a füves terület két helyrajzi számon van, de egy a tulajdonosa. – Régebben a falunapot is itt tartották, de már kicsinek bizonyult a hely. Ezzel a bővítéssel végre lenne egy nagyobb tér a központban, ahol nagyobb rendezvényeket is meg tudunk tartani – tette hozzá a polgármester.

Csanytelek az ingatlanvásárlás mellett több más célra is nyert támogatást a Magyar falu programban: az önkormányzati hivatal energetikai felújítására 3,5 millió, az óvodaépület felújítására 7,8 millió, szolgálati lakás felújítására pedig 3,5 millió forintot kap az önkormányzat.