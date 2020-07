Kovászos kenyeret sütöttek a vásárhelyi Tájház kemencéjében – Fotók

A vásárhelyi Népművészeti Tájházban szombat délután Sipos Róbert pékmester sütötte ki az első veknit, majd mutatta be a dagasztás, kelesztés aprólékos folyamatát.

Évszázados hagyományt elevenítettek fel tegnap délután a vásárhelyi Népművészeti Táj­­­­házban. A Tornyai János Mú­­­­zeum Nyári konyha című workshopsorozatának szombati nyitórendezvényén a kovászos kenyér készítését mutatták be. Terendi Viktória, a közgyűjte­mény néprajzkutatója kérdésünkre elmesélte: a hagyomá­­nyos eszközök és konyhai tech­­nikák megismerése nem pusztán a helytállást segíti, az egészségünket is támogatja.

A vírushelyzet alatti élesztőfelvásárlási lázban gyorsan elfogytak a bolti készletek, ami megnehe­zítette az otthoni kenyérsütést. De a kovász készítésével megkönnyíthetjük a dolgunk. – Hajdan, ha az életben nehézség adódott, új lehetőségeket ke­­restek. Ez a fajta hozzáállás jellemezte mindennapjaikat – hangsúlyozta a néprajzkutató, majd hozzátette: a dagasztás, a kovász szeretgetése, etetése, a kenyér sütése ismeretlen lelki folyamatokat indíthat el, mert megmutatja az élet ősi, természetes oldalát. Biztonságot ad az egykori tudás felelevenítése.

– Eleinte talán még a gondolat is riasztó, hogy otthon süssünk kenyeret és hosszú órákat szánjunk rá. Ez nem megy a mai rohanó világ megszokásaival ellentétes időszemlélet nélkül. A bátor kísérletezésre biztatok mindenkit, hogy az első elrontott darabok után se adják fel, inkább keressenek új megoldá­sokat. Az apró sikerek majd át­­lendítenek a kezdeti nehézségeken – mondta további kérdésünkre Terendi Viktória.

Sipos Róbert pékmester pont az apró fogásokkal segítet­­te a szombat délutáni program ér­deklődőit. Megmutatta, mi­­lyen erővel, mozdulatokkal érdemes dagasztani, vagy hogy miként használja a teknő formai adottságait. Ez a folyamat hajdan akár két órán át is eltartott, az akkori öt-hat kilós kenyér fá­­rasztó előkészítéséről az asszonyok úgy tartották, hogy addig nem lesz jó, „amíg nem csöpög a gerenda”, amíg nem verejtékezik az ember homloka.

A hajdani öt-hat kilós darabokat akár két hétig is ették. A mai, jóval kisebb vekniket, cipókat jól át­­sütve, normál otthoni körülmények között textilzsákba vagy konyharuhába csavarva, szellős helyen akár egy hétig is frissen tarthatjuk. A kovász hűtőszekrényben akár hetekig is eltartható, a sütésre elektromos és gázsütőt is használhatunk.

A sorozat következő foglalko­zását augusztus 8-án tartják, a gyümölcsök és zöldségek ha­gyományos tartósítási módszereiről.